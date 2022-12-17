https://sputnikarabic.ae/20221217/الدفاع-الروسية-القضاء-على-135-جنديا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-في-عدة-مناطق--1071295099.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات العسكرية، إضافة إلى تدمير نقطة انتشار... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T13:48+0000

2022-12-17T13:48+0000

2022-12-17T13:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان أنه نتيجة للأعمال القتالية "في اتجاه كوبيانسك، في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وعربة قتالية مصفحة وأربع مركبات، وفي اتجاه كراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت خسائر القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح 30 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية وتم صد العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال المجموعات المهاجمة، فتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وسبع سيارات، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت عمليات القوات الروسية ونيران المدفعية ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وناقلتي جند مدرعتين".وأشارت إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفومايورسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت الدفاع الروسية أنه "في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين دون طيار في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221217/الدفاع-الروسية-توجيه-ضربات-عالية-الدقة-لأنظمة-القيادة-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-في-أوكرانيا-1071293986.html

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