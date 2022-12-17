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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/الدفاع-الروسية-القضاء-على-135-جنديا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-في-عدة-مناطق--1071295099.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات العسكرية، إضافة إلى تدمير نقطة انتشار... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T13:48+0000
2022-12-17T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان أنه نتيجة للأعمال القتالية "في اتجاه كوبيانسك، في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وعربة قتالية مصفحة وأربع مركبات، وفي اتجاه كراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت خسائر القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح 30 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية وتم صد العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال المجموعات المهاجمة، فتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وسبع سيارات، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت عمليات القوات الروسية ونيران المدفعية ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وناقلتي جند مدرعتين".وأشارت إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفومايورسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت الدفاع الروسية أنه "في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين دون طيار في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221217/الدفاع-الروسية-توجيه-ضربات-عالية-الدقة-لأنظمة-القيادة-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-في-أوكرانيا-1071293986.html
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

13:48 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 17.12.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات العسكرية، إضافة إلى تدمير نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان أنه نتيجة للأعمال القتالية "في اتجاه كوبيانسك، في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وعربة قتالية مصفحة وأربع مركبات، وفي اتجاه كراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت خسائر القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح 30 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين".
وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية وتم صد العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال المجموعات المهاجمة، فتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وسبع سيارات، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت عمليات القوات الروسية ونيران المدفعية ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وناقلتي جند مدرعتين".
وأشارت إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفومايورسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلنت الدفاع الروسية أنه "في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين دون طيار في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: توجيه ضربات عالية الدقة لأنظمة القيادة العسكرية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا
13:11 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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