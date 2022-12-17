https://sputnikarabic.ae/20221217/الرئيس-الإسرائيلي-يبعث-برقية-تهنئة-للملك-حمد-بن-عيسى-بمناسبة-اليوم-الوطني-للبحرين-1071308645.html

الرئيس الإسرائيلي يبعث برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى بمناسبة اليوم الوطني للبحرين

الرئيس الإسرائيلي يبعث برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى بمناسبة اليوم الوطني للبحرين

بعث إسحاق هرتزوغ، الرئيس الإسرائيلي، اليوم السبت، برقية تهنئة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بمناسبة اليوم الوطني للبحرين. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T20:21+0000

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ونشر هرتزوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، هنأ فيها الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين لمملكة البحرين.وقال هرتزوغ:وأكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، أن زيارته هذا الشهر للبحرين كانت مؤثرة جدا، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية.ويذكر أن مملكة البحرين تحتفل هذا العام 2022 بالعيد الوطني البحريني الخمسين، والذي يوافق يومي 16 و17 من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.ويشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، قد زار المنامة في الرابع من الشهر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وذكر الرئيس الإسرائيلي أن البحرين اختارت مستقبلا أكثر إشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل البلدين، إسرائيل والبحرين، وهو ما دعاه إلى رئاسة وفد إسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد في بلاده.ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.وأضاف هرتزوغ أن "اتفاقات إبراهام" حملت معها شراكة إقليمية تاريخية، معربًا عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة، داعيًا "دولا أخرى للانضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط"، على حد وصفه.ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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