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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221217/السائق-كان-بطيئا-اعتقال-أرجنتيني-اختطف-حافلة-بركابها-للحاق-بمباراة-نصف-النهائي-1071288554.html
السائق كان بطيئا... اعتقال أرجنتيني اختطف حافلة بركابها للحاق بمباراة نصف النهائي
السائق كان بطيئا... اعتقال أرجنتيني اختطف حافلة بركابها للحاق بمباراة نصف النهائي
في واقعة طريفة، ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع خطف حافلة ممتلئة بالركاب في العاصمة بوينس آيرس، الثلاثاء الماضي، رغبة منه في الوصول إلى منزله سريعا،... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T08:33+0000
2022-12-17T08:38+0000
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وذكر موقع "TN" الأرجنتيني، أن الرجل (53 عاما)، لم يعجبه أن سائق الحافلة التي كان يركبها للوصول إلى منزله قد توقف عند إحدى إشارات المرور. واستغل الرجل توقف الحافلة ونزول السائق منها، ليتولى القيادة مسرعا باتجاه منزله من أجل مشاهدة المباراة. واقتاد الرجل الحافلة نحو 4 كيلومترات ثم تركها بالقرب من مقر إقامته، وواصل بقية الطريق سيرا على الأقدام.لكن بعد دقائق من وصوله إلى البيت، ألقت الشرطة القبض عليه ليُحرم من مشاهدة المباراة.ووجهت السلطات للمشجع تهمة اختطاف أتوبيس نقل عام، وليس من الواضح ما إذا كان سيطلق سراحه من السجن كي يتمكن من حضور مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221216/الأرجنتين-في-وضع-أفضل-كيف-تستفيد-البلدان-اقتصاديا-من-الفوز-بكأس-العالم؟-1071277602.html
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رياضة, منوعات, مجتمع, ليونيل ميسي
رياضة, منوعات, مجتمع, ليونيل ميسي

السائق كان بطيئا... اعتقال أرجنتيني اختطف حافلة بركابها للحاق بمباراة نصف النهائي

08:33 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace مشجعو الأرجنتين في الدوحة في 11 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
مشجعو الأرجنتين في الدوحة في 11 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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في واقعة طريفة، ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع خطف حافلة ممتلئة بالركاب في العاصمة بوينس آيرس، الثلاثاء الماضي، رغبة منه في الوصول إلى منزله سريعا، لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد كرواتيا.
وذكر موقع "TN" الأرجنتيني، أن الرجل (53 عاما)، لم يعجبه أن سائق الحافلة التي كان يركبها للوصول إلى منزله قد توقف عند إحدى إشارات المرور.
واستغل الرجل توقف الحافلة ونزول السائق منها، ليتولى القيادة مسرعا باتجاه منزله من أجل مشاهدة المباراة.

وكان السائق قد أبلغ الركاب في بداية رحلته، أنه سيتوقف لشراء شيء ما في الطريق، وهو ما أشعر الرجل بالإحباط، لأن رحلة الحافلة كانت تستغرق وقتا طويلا، وكان هو في عجلة من أمره، وأراد العودة في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة.

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واقتاد الرجل الحافلة نحو 4 كيلومترات ثم تركها بالقرب من مقر إقامته، وواصل بقية الطريق سيرا على الأقدام.
لكن بعد دقائق من وصوله إلى البيت، ألقت الشرطة القبض عليه ليُحرم من مشاهدة المباراة.
ووجهت السلطات للمشجع تهمة اختطاف أتوبيس نقل عام، وليس من الواضح ما إذا كان سيطلق سراحه من السجن كي يتمكن من حضور مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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