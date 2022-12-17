السلطات الإماراتية تنفي دعاوى استيراد أغذية إيرانية ملوثة بمبيدات خطيرة
07:43 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 17.12.2022)
© AP Photo / Andy Wong"سوبر ماركت"
© AP Photo / Andy Wong
نفت السلطات الإماراتية المختصة ما انتشر من دعاوى تفيد بوجود منتجات غذائية ملوثة، تم استيرادها من إيران.
ووفقا لبيان نشرته هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن ما يتم تداوله من معلومات حول وجود مواد غذائية ملوثة بمبيدات خطيرة، غير صحيحة على الإطلاق.
تؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على سلامة كافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي ومطابقتها لكافة الاشتراطات اللازمة، ولا يسمح بتداول أي منتج في أسواق الإمارة إلا بعد التأكد من سلامتها pic.twitter.com/NbpiAkfNNS— هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) December 14, 2022
وجاء في البيان: "تؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على سلامة كافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي ومطابقتها لكافة الاشتراطات اللازمة، ولا يسمح بتداول أي منتج في أسواق الإمارة إلا بعد التأكد من سلامته".
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت دعاوى تفيد بوجود منتجات غذائية إيرانية يتم طرحها في السوق الإماراتية وهي ملوثة بمبيدات عالية الخطورة، الأمر الذي جعل الهيئة تصدر بيانا تنفي فيه تلك "الشائعات".
حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية.— هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) December 14, 2022
وشددت هيئة السلامة الغذائية في العاصمة الإماراتية على وجود "فرق التفتيش التابعة للهيئة، والتي تتولى متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية"، حسب تعبير البيان.
وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)— هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) December 14, 2022
ودعت الهيئة "إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي".