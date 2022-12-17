https://sputnikarabic.ae/20221217/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-ثلاثة-متظاهرين-رفعوا-أعلام-فلسطين-في-حيفا-1071306490.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة متظاهرين رفعوا أعلام فلسطين في حيفا
الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة متظاهرين رفعوا أعلام فلسطين في حيفا
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ثلاثة متظاهرين، خلال تظاهرة في مدينة حيفا (شمال) بعد رفعهم الأعلام الفلسطينية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:50+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أوقفت الشرطة للتحقيق اثنين من سكان حيفا يبلغان من العمر 67 و20 عاما، ومواطن آخر من بلدة بركان عمره 31 عاما، للاشتباه في قيامهم بالتلويح بالأعلام الفلسطينية في مظاهرة في حيفا نظمها ممثلو منظمة الحراك "من أجل الشعب الفلسطيني".ونقلت عن الشرطة الإسرائيلية، أنها أبلغت المتظاهرين بأن التلويح بالأعلام الفلسطينية يمكن أن يخل بالنظام العام ويضر بالأمن العام والسلم وطُلب منهم إنزالها. وبعد أن رفضوا، تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة للاستجواب.ولم تكشف الصحيفة هوية المعتقلين، لكن موقع "عرب 48"، قال إنهم عدي ثبتة ويوآف بار وجيل همرشلاغ.وأضاف أن التظاهرة جاءت لـ "إسناد معتقلي هبة الكرامة وجرى تنظيمها في الحي الألماني بمدينة حيفا، فيما حاولت الشرطة قمع الوقفة واعتقلت عددا من المتظاهرين".وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت مئات الشبان من المجتمع العربي داخل إسرائيل، بعد احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو/أيار 2021، واقتحام المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.ولاحقا أصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما بالسجن ضد هؤلاء المعتقلين، لمدد مختلفة وصلت إلى 15 عاما.وتبدي إسرائيل حساسية كبيرة من رفع الأعلام الفلسطينية في مدنها، وفي يونيو/حزيران الماضي، مرر الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يحظر "رفع أعلام العدو" في المؤسسات التي تمولها إسرائيل مع التشديد على الجامعات، ووقتها اعتبر القانون العلم الفلسطيني ضمن الأعلام المحظورة.
https://sputnikarabic.ae/20220601/الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-على-مشروع-قانون-لحظر-رفع-علم-فلسطين-1062975801.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة متظاهرين رفعوا أعلام فلسطين في حيفا
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ثلاثة متظاهرين، خلال تظاهرة في مدينة حيفا (شمال) بعد رفعهم الأعلام الفلسطينية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "أوقفت الشرطة للتحقيق اثنين من سكان حيفا يبلغان من العمر 67 و20 عاما، ومواطن آخر من بلدة بركان عمره 31 عاما، للاشتباه في قيامهم بالتلويح بالأعلام الفلسطينية في مظاهرة في حيفا نظمها ممثلو منظمة الحراك "من أجل الشعب الفلسطيني".
ونقلت عن الشرطة الإسرائيلية، أنها أبلغت المتظاهرين بأن التلويح بالأعلام الفلسطينية يمكن أن يخل بالنظام العام ويضر بالأمن العام والسلم وطُلب منهم إنزالها. وبعد أن رفضوا، تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة للاستجواب.
ولم تكشف الصحيفة هوية المعتقلين، لكن موقع "عرب 48"، قال إنهم عدي ثبتة ويوآف بار وجيل همرشلاغ.
وأضاف أن التظاهرة جاءت لـ "إسناد معتقلي هبة الكرامة وجرى تنظيمها في الحي الألماني بمدينة حيفا، فيما حاولت الشرطة قمع الوقفة واعتقلت عددا من المتظاهرين".
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت مئات الشبان من المجتمع العربي داخل إسرائيل، بعد احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة
في مايو/أيار 2021، واقتحام المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
ولاحقا أصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما بالسجن ضد هؤلاء المعتقلين، لمدد مختلفة وصلت إلى 15 عاما.
وتبدي إسرائيل حساسية كبيرة من رفع الأعلام الفلسطينية في مدنها، وفي يونيو/حزيران الماضي، مرر الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يحظر "رفع أعلام العدو" في المؤسسات التي تمولها إسرائيل مع التشديد على الجامعات، ووقتها اعتبر القانون العلم الفلسطيني
ضمن الأعلام المحظورة.