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https://sputnikarabic.ae/20221217/الصليب-الأحمر-أكثر-من-70-من-اليمنيين-بحاجة-إلى-مساعدات-إنسانية-1071307887.html
الصليب الأحمر: أكثر من 70% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية
الصليب الأحمر: أكثر من 70% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، الحاجة الماسة لغالبية الشعب اليمني إلى المساعدات الإنسانية جراء الصراع الدائر في البلد العربي منذ 8 أعوام. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T19:16+0000
2022-12-17T19:16+0000
الحرب على اليمن
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": "في اليمن اليوم أكثر من 70% من الناس بحاجة إلى مساعدات إنسانية".وأضافت: "فقط 51% من المرافق الصحية تعمل في اليمن، وأكثر من 4.7 مليون امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية الحاد".وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "أن أكثر من 3.3 مليون شخص في اليمن فروا من منازلهم".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الصليب-الأحمر-المصابون-بالسكري-في-اليمن-يعيشون-مسألة-حياة-أو-موت-للحصول-على-الأنسولين-1069998770.html
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الحرب على اليمن, العالم
الحرب على اليمن, العالم

الصليب الأحمر: أكثر من 70% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية

19:16 GMT 17.12.2022
© youtube/yemenhelpأطفال اليمن
أطفال اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© youtube/yemenhelp
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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، الحاجة الماسة لغالبية الشعب اليمني إلى المساعدات الإنسانية جراء الصراع الدائر في البلد العربي منذ 8 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": "في اليمن اليوم أكثر من 70% من الناس بحاجة إلى مساعدات إنسانية".
وأضافت: "فقط 51% من المرافق الصحية تعمل في اليمن، وأكثر من 4.7 مليون امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية الحاد".
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "أن أكثر من 3.3 مليون شخص في اليمن فروا من منازلهم".
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وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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