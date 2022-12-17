https://sputnikarabic.ae/20221217/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-غراد-على-منطقة-في-دونيتسك-1071283077.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة في دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إطلاق القوات الأوكرانية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T00:47+0000
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دونيتسك- سبوتنيك. وذكر المكتب التمثيلي في قناته على "تليغرام" إنه "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 2.26 نحو بلدة تونينكو - بمدينة دونيتسك (منطقة بوديونوفسكي) ، وتم إطلاق 6 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
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القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة في دونيتسك
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إطلاق القوات الأوكرانية 6 صواريخ "غراد بي إم 21 "على منطقة بوديونوفسكي في الجمهورية.
دونيتسك- سبوتنيك. وذكر المكتب التمثيلي في قناته على "تليغرام" إنه "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 2.26 نحو بلدة تونينكو - بمدينة دونيتسك (منطقة بوديونوفسكي) ، وتم إطلاق 6 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".
وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار
تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.