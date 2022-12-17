https://sputnikarabic.ae/20221217/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-باستخدام-مدفعية-عيار-155-ملم-1071311022.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك باستخدام مدفعية عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك باستخدام مدفعية عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T23:50+0000
2022-12-17T23:50+0000
2022-12-17T23:50+0000
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سبوتنيك. وأضاف المكتب في بيان "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا عند الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت على بلدة أورليفكا بمقاطعة كييفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكان المكتب قد أصدر بيانا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت جاء فيه: قصفت القوات الأوكرانية منطقتي فوروشيلوفسك وكييف في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرة صواريخ من طراز "غراد".وانطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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سبوتنيك عربي
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القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك باستخدام مدفعية عيار 155 ملم
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك، بإجمالي خمس قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
سبوتنيك. وأضاف المكتب في بيان "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا عند الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت على بلدة أورليفكا بمقاطعة كييفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكان المكتب قد أصدر بيانا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت جاء فيه: قصفت القوات الأوكرانية
منطقتي فوروشيلوفسك وكييف في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرة صواريخ من طراز "غراد".
وانطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.