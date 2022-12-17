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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-باستخدام-مدفعية-عيار-155-ملم-1071311022.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك باستخدام مدفعية عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك باستخدام مدفعية عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T23:50+0000
2022-12-17T23:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. وأضاف المكتب في بيان "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا عند الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت على بلدة أورليفكا بمقاطعة كييفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكان المكتب قد أصدر بيانا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت جاء فيه: قصفت القوات الأوكرانية منطقتي فوروشيلوفسك وكييف في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرة صواريخ من طراز "غراد".وانطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك باستخدام مدفعية عيار 155 ملم

23:50 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك، بإجمالي خمس قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
سبوتنيك. وأضاف المكتب في بيان "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا عند الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت على بلدة أورليفكا بمقاطعة كييفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكان المكتب قد أصدر بيانا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت جاء فيه: قصفت القوات الأوكرانية منطقتي فوروشيلوفسك وكييف في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرة صواريخ من طراز "غراد".
وانطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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