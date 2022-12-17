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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/القوات-المسلحة-الروسية-تحصل-على-المزيد-من-أنظمة-استطلاع-المدفعية-بنسلين-1071283186.html
القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"
القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T01:11+0000
2022-12-17T01:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات.وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.وتستخدم أنظمة "بنسلين" الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها، ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات "كاماز" ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"

01:11 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات.
وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.
وتستخدم أنظمة "بنسلين" الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها، ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات "كاماز" ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
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