https://sputnikarabic.ae/20221217/القوات-المسلحة-الروسية-تحصل-على-المزيد-من-أنظمة-استطلاع-المدفعية-بنسلين-1071283186.html
القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"
القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T01:11+0000
2022-12-17T01:11+0000
2022-12-17T01:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات.وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.وتستخدم أنظمة "بنسلين" الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها، ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات "كاماز" ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي
القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات.
وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" أكدت فعاليتها في أوكرانيا
، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.
وتستخدم أنظمة "بنسلين" الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها، ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات "كاماز" ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.