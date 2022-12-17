https://sputnikarabic.ae/20221217/المركز-الروسي-للمصالحة-لا-يرصد-أي-إطلاق-نار-في-منطقة-إدلب-خلال-24-ساعة-1071310696.html
المركز الروسي للمصالحة لا يرصد أي إطلاق نار في منطقة إدلب خلال 24 ساعة
المركز الروسي للمصالحة لا يرصد أي إطلاق نار في منطقة إدلب خلال 24 ساعة
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ يغوروف، أن المركز لم يسجل أي إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T22:35+0000
2022-12-17T22:35+0000
2022-12-17T22:35+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو– سبوتنيك. وقال يغوروف للصحفيين: "في منطقة خفض التصعيد إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، كما لم يتم رصد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من طرف الجماعات الكردية في شمال شرق سوريا".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.يذكر أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) كانت قد قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال يوم الاثنين الماضي.وقال يغوروف، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي، حيث تم تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في محافظة إدلب، وهجوم في اللاذقية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
المركز الروسي للمصالحة لا يرصد أي إطلاق نار في منطقة إدلب خلال 24 ساعة
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ يغوروف، أن المركز لم يسجل أي إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو– سبوتنيك. وقال يغوروف للصحفيين: "في منطقة خفض التصعيد إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، كما لم يتم رصد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من طرف الجماعات الكردية في شمال شرق سوريا".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
يذكر أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) كانت قد قصفت منطقة خفض التصعيد
في إدلب السورية ثلاث مرات خلال يوم الاثنين الماضي.
وقال يغوروف، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي، حيث تم تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في محافظة إدلب، وهجوم في اللاذقية".