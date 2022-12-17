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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: التعامل مع تسليم أبوعجيلة يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي: التعامل مع تسليم أبوعجيلة يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن التعامل مع تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة المريمي، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال المنفي: "عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية".وأوضح البيان أنه وعلى أساس تلك الرؤية "وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي".ولفت إلى أن هذه القواعد "تم التشديد عليها خلال لقاء الرئيس (المنفي) بالمسؤولين في واشنطن".
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: التعامل مع تسليم أبوعجيلة يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة

13:08 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 17.12.2022)
© Sputnik . أندري ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في ليبيا
الوضع في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . أندري ستينين
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن التعامل مع تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة المريمي، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة.
ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال المنفي: "عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية".
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وأوضح البيان أنه وعلى أساس تلك الرؤية "وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي".

وشدد البيان على أن "سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها".

ولفت إلى أن هذه القواعد "تم التشديد عليها خلال لقاء الرئيس (المنفي) بالمسؤولين في واشنطن".
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