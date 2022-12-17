https://sputnikarabic.ae/20221217/بعثة-روسيا-لدى-الاتحاد-الأوروبي-تصف-العقوبات-الجديدة-بأنها-غير-شرعية-1071283428.html
بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف العقوبات الجديدة بأنها "غير شرعية"
بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف العقوبات الجديدة بأنها "غير شرعية"
قالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T02:12+0000
2022-12-17T02:12+0000
2022-12-17T02:13+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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سبوتنيك. وقالت البعثة الدائمة لروسيا للاتحاد الأوروبي في بيان لها "لطالما أصبحت الإجراءات التقييدية الأحادية أداة السياسة الخارجية المفضلة لبروكسل، ومن الواضح للجميع أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الدول ذات السيادة، وسائله لتحقيق ذلك غير شرعية".يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر رسميا، أمس الجمعة، حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا، تشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، حيث يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية بما في ذلك قوات الفضاء والبحرية والقوات البرية وقوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف العقوبات الجديدة بأنها "غير شرعية"
02:12 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 02:13 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
قالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية.
سبوتنيك. وقالت البعثة الدائمة لروسيا للاتحاد الأوروبي في بيان لها "لطالما أصبحت الإجراءات التقييدية الأحادية أداة السياسة الخارجية المفضلة لبروكسل، ومن الواضح للجميع أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الدول ذات السيادة، وسائله لتحقيق ذلك غير شرعية".
وأضافت البعثة الروسية: "ليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من الدول تستمع إلى منطقنا، فهي ليست مستعدة لقبول القواعد غير النزيهة"، مؤكدة أن "تطبيق الإجراءات التقييدية يتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر رسميا، أمس الجمعة، حزمة العقوبات التاسعة
المفروضة ضد روسيا، تشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.
وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، حيث يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية بما في ذلك قوات الفضاء والبحرية والقوات البرية وقوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية.