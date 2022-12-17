https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-رفضها-تدريب-الجيش-الأوكراني-ما-هي-القدرات-العسكرية-لكرواتيا-1071299019.html
بعد رفضها تدريب الجيش الأوكراني... ما هي القدرات العسكرية لكرواتيا؟
بعد رفضها تدريب الجيش الأوكراني... ما هي القدرات العسكرية لكرواتيا؟
تمتلك كرواتيا جيشا يصنف في المرتبة رقم 62 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما لا يتجاوز إجمالي عدد جنودها 37 ألف جندي. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T15:39+0000
2022-12-17T15:39+0000
2022-12-17T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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ويشمل عدد جنود الجيش الكرواتي 15 ألف جندي يمثلون القوات العاملة و20 ألف جندي قوات احتياطية، وألفي جندي قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتصنف القوات الجوية الكرواتية في المرتبة رقم 73 عالميا بـ 78 طائرة حربية تضم 12 مقاتلة وطائرة اعتراضية و26 طائرة تدريب و40 مروحية.وتضم القوات البرية للجيش الكرواتي:وتمتلك كرواتيا 6 موانئ و69 مطارا، وتقدر ميزانية دفاعها بـ 2.1 مليار دولار.ويصنف الأسطول الحربي لكرواتيا في المرتبة رقم 55 عالميا بـ 34 وحدة بحرية بينها 15 سفينة دورية وكاسحة ألغام بحرية.ورفضت كرواتيا المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي التي تم تصميمها لتدريب نحو 15 ألف جندي من الجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221216/كرواتيا-ترفض-المشاركة-في-مهمة-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-1071275628.html
https://sputnikarabic.ae/20221216/وصول-سرية-مشاة-تابعة-للجيش-الأمريكي-إلى-إستونيا-1071259446.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
بعد رفضها تدريب الجيش الأوكراني... ما هي القدرات العسكرية لكرواتيا؟
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تمتلك كرواتيا جيشا يصنف في المرتبة رقم 62 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما لا يتجاوز إجمالي عدد جنودها 37 ألف جندي.
ويشمل عدد جنود الجيش الكرواتي 15 ألف جندي يمثلون القوات العاملة
و20 ألف جندي قوات احتياطية، وألفي جندي قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتصنف القوات الجوية الكرواتية في المرتبة رقم 73 عالميا بـ 78 طائرة حربية تضم 12 مقاتلة وطائرة اعتراضية و26 طائرة تدريب و40 مروحية.
وتضم القوات البرية للجيش الكرواتي:
وتمتلك كرواتيا 6 موانئ و69 مطارا، وتقدر ميزانية دفاعها بـ 2.1 مليار دولار.
ويصنف الأسطول الحربي لكرواتيا في المرتبة رقم 55 عالميا بـ 34 وحدة بحرية بينها 15 سفينة دورية وكاسحة ألغام بحرية.
ورفضت كرواتيا المشاركة في مهمة الاتحاد
الأوروبي التي تم تصميمها لتدريب نحو 15 ألف جندي من الجيش الأوكراني.