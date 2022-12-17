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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-رفضها-تدريب-الجيش-الأوكراني-ما-هي-القدرات-العسكرية-لكرواتيا-1071299019.html
بعد رفضها تدريب الجيش الأوكراني... ما هي القدرات العسكرية لكرواتيا؟
بعد رفضها تدريب الجيش الأوكراني... ما هي القدرات العسكرية لكرواتيا؟
تمتلك كرواتيا جيشا يصنف في المرتبة رقم 62 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما لا يتجاوز إجمالي عدد جنودها 37 ألف جندي. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T15:39+0000
2022-12-17T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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ويشمل عدد جنود الجيش الكرواتي 15 ألف جندي يمثلون القوات العاملة و20 ألف جندي قوات احتياطية، وألفي جندي قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتصنف القوات الجوية الكرواتية في المرتبة رقم 73 عالميا بـ 78 طائرة حربية تضم 12 مقاتلة وطائرة اعتراضية و26 طائرة تدريب و40 مروحية.وتضم القوات البرية للجيش الكرواتي:وتمتلك كرواتيا 6 موانئ و69 مطارا، وتقدر ميزانية دفاعها بـ 2.1 مليار دولار.ويصنف الأسطول الحربي لكرواتيا في المرتبة رقم 55 عالميا بـ 34 وحدة بحرية بينها 15 سفينة دورية وكاسحة ألغام بحرية.ورفضت كرواتيا المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي التي تم تصميمها لتدريب نحو 15 ألف جندي من الجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221216/كرواتيا-ترفض-المشاركة-في-مهمة-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-1071275628.html
https://sputnikarabic.ae/20221216/وصول-سرية-مشاة-تابعة-للجيش-الأمريكي-إلى-إستونيا-1071259446.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

بعد رفضها تدريب الجيش الأوكراني... ما هي القدرات العسكرية لكرواتيا؟

15:39 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / DENIS LOVROVICالجيش الكرواتي
الجيش الكرواتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / DENIS LOVROVIC
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تمتلك كرواتيا جيشا يصنف في المرتبة رقم 62 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما لا يتجاوز إجمالي عدد جنودها 37 ألف جندي.
ويشمل عدد جنود الجيش الكرواتي 15 ألف جندي يمثلون القوات العاملة و20 ألف جندي قوات احتياطية، وألفي جندي قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
علم كرواتيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
أمس, 16:29 GMT
وتصنف القوات الجوية الكرواتية في المرتبة رقم 73 عالميا بـ 78 طائرة حربية تضم 12 مقاتلة وطائرة اعتراضية و26 طائرة تدريب و40 مروحية.

وتضم القوات البرية للجيش الكرواتي:

72 دبابة.
650 مدرعة.
24 مدفعا ذاتي الحركة.
231 مدفعا مقطورا.
105 راجمات صواريخ.
وتمتلك كرواتيا 6 موانئ و69 مطارا، وتقدر ميزانية دفاعها بـ 2.1 مليار دولار.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
وصول سرية مشاة تابعة للجيش الأمريكي إلى إستونيا
أمس, 10:37 GMT
ويصنف الأسطول الحربي لكرواتيا في المرتبة رقم 55 عالميا بـ 34 وحدة بحرية بينها 15 سفينة دورية وكاسحة ألغام بحرية.
ورفضت كرواتيا المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي التي تم تصميمها لتدريب نحو 15 ألف جندي من الجيش الأوكراني.
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ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:45 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
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