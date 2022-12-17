https://sputnikarabic.ae/20221217/بيسكوف-بوتين-يطلع-على-عمل-المقرات-المشتركة-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1071283659.html
بيسكوف: بوتين يطلع على عمل المقرات المشتركة المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
بيسكوف: بوتين يطلع على عمل المقرات المشتركة المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقر المشترك للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T02:53+0000
2022-12-17T02:53+0000
2022-12-17T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين طوال اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن بوتين "اطلع على عمل المقرات، واستمع إلى تقرير عن التقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، كما عقد أيضا اجتماعا ومحادثات منفصلة مع القادة".وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات. وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: بوتين يطلع على عمل المقرات المشتركة المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقر المشترك للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.
سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين طوال اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن بوتين "اطلع على عمل المقرات، واستمع إلى تقرير عن التقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، كما عقد أيضا اجتماعا ومحادثات منفصلة مع القادة".
وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية
تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات. وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.