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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/بيسكوف-بوتين-يطلع-على-عمل-المقرات-المشتركة-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1071283659.html
بيسكوف: بوتين يطلع على عمل المقرات المشتركة المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
بيسكوف: بوتين يطلع على عمل المقرات المشتركة المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقر المشترك للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T02:53+0000
2022-12-17T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين طوال اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن بوتين "اطلع على عمل المقرات، واستمع إلى تقرير عن التقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، كما عقد أيضا اجتماعا ومحادثات منفصلة مع القادة".وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات. وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.
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بيسكوف: بوتين يطلع على عمل المقرات المشتركة المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا

02:53 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقر المشترك للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.
سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين طوال اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن بوتين "اطلع على عمل المقرات، واستمع إلى تقرير عن التقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، كما عقد أيضا اجتماعا ومحادثات منفصلة مع القادة".
وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية "بنسلين" التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات. وبحسب المصدر فإن أنظمة "بنسلين" تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية ترسل إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
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