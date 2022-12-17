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https://sputnikarabic.ae/20221217/تحالف-بين-أبل-وغوغل-وموزيلا-لتسريع-متصفح-الإنترنت-1071290187.html
‏تحالف بين "أبل" و"غوغل" و"موزيلا" لتسريع متصفح الإنترنت
‏تحالف بين "أبل" و"غوغل" و"موزيلا" لتسريع متصفح الإنترنت
تحالفت شركات "أبل" و"غوغل" و"موزيلا"، لبناء الإصدار الثالث والجديد ‏من عدادها للسرعة "سبيدومتر"، الذي يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لسرعة متصفح الإنترنت.‏ 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:10+0000
2022-12-17T10:14+0000
مجتمع
منوعات
شركة آبل
شركة غوغل
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يشار إلى أن الشركات الثلاث تصنع أكثر المتصفحات شيوعا من حيث الاستخدام حول العالم، إذ تنتج "أبل" متصفح "سفاري"، و"كروم" من تطوير "غوغل"، و"فايرفوكس" من "موزيلا".وقالت "موزيلا" في بيان لها إن "العمل مع "أبل" و"غوغل" يمنحنا فرصة لبناء أفضل إصدار للمساعدة في جعل الإنترنت أسرع لسنوات قادمة".بينما أوضحت "غوغل" أن الفريق يهدف إلى "بناء فهم تعاوني للأداء على الويب للمساعدة في دفع أداء المتصفح بطرق تساعد المستخدمين".أما فريق "ويب كيت" من شركة "أبل"، فأكد أن التحالف "سيساعدنا على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لدى المستخدمين".ولا يزال مشروع عداد السرعة "سبيدومتر 3" في مراحله الأولى، وما زال قيد التطوير النشط وغير مستقر، لكن المتوافر منه هو نسخته الحالية "سبيدومتر 2.1".
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مجتمع, منوعات, شركة آبل, شركة غوغل
مجتمع, منوعات, شركة آبل, شركة غوغل

‏تحالف بين "أبل" و"غوغل" و"موزيلا" لتسريع متصفح الإنترنت

10:10 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURIمتصفح الإنترنت "فايرفوكس"
متصفح الإنترنت فايرفوكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
متصفح الإنترنت "فايرفوكس"
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURI
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تحالفت شركات "أبل" و"غوغل" و"موزيلا"، لبناء الإصدار الثالث والجديد ‏من عدادها للسرعة "سبيدومتر"، الذي يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لسرعة متصفح الإنترنت.‏
يشار إلى أن الشركات الثلاث تصنع أكثر المتصفحات شيوعا من حيث الاستخدام حول العالم، إذ تنتج "أبل" متصفح "سفاري"، و"كروم" من تطوير "غوغل"، و"فايرفوكس" من "موزيلا".
وقالت "موزيلا" في بيان لها إن "العمل مع "أبل" و"غوغل" يمنحنا فرصة لبناء أفضل إصدار للمساعدة في جعل الإنترنت أسرع لسنوات قادمة".
بينما أوضحت "غوغل" أن الفريق يهدف إلى "بناء فهم تعاوني للأداء على الويب للمساعدة في دفع أداء المتصفح بطرق تساعد المستخدمين".
أما فريق "ويب كيت" من شركة "أبل"، فأكد أن التحالف "سيساعدنا على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لدى المستخدمين".
ولا يزال مشروع عداد السرعة "سبيدومتر 3" في مراحله الأولى، وما زال قيد التطوير النشط وغير مستقر، لكن المتوافر منه هو نسخته الحالية "سبيدومتر 2.1".
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