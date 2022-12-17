https://sputnikarabic.ae/20221217/تركيا-مقاتلات-يونانية-حاولت-عرقلة-مهمة-للناتو-في-بحر-إيجة-1071307173.html
تركيا: مقاتلات يونانية حاولت عرقلة مهمة للناتو في بحر إيجة
تركيا: مقاتلات يونانية حاولت عرقلة مهمة للناتو في بحر إيجة
نشرت وزارة الدفاع التركية مقطعا مصورا يرصد تدخل مقاتلاتها لوقف محاولات طائرات حربية يونانية عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بحر إيجة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T18:40+0000
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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم السبت، أن مقاتلاتها ردت على طائرات حربية يونانية حاولت عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.وأشارت الوزارة إلى أن "مقاتلات وطائرات تابعة لسلاح الجو التركي نفذت مع طائرة "أواكس" (إنذار مبكر) لحلف الناتو، مهمة NEXUS ACE في المجال الجوي الدولي لبحر إيجة، لأغراض التدريب المتبادل".وتابعت: "طائرات يونانية حاولت عرقلة مهمة NEXUS ACE لحلف الناتو في المجال الجوي الدولي، حيث إن المهمة اختتمت بنجاح بعدما ردت مقاتلات تركية على الطائرات اليونانية".
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اليونان
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اليونان
تركيا: مقاتلات يونانية حاولت عرقلة مهمة للناتو في بحر إيجة
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نشرت وزارة الدفاع التركية مقطعا مصورا يرصد تدخل مقاتلاتها لوقف محاولات طائرات حربية يونانية عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بحر إيجة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم السبت، أن مقاتلاتها ردت على طائرات حربية يونانية حاولت عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.
وأشارت الوزارة إلى أن "مقاتلات وطائرات تابعة لسلاح الجو التركي نفذت مع طائرة "أواكس" (إنذار مبكر) لحلف الناتو، مهمة NEXUS ACE في المجال الجوي الدولي لبحر إيجة، لأغراض التدريب المتبادل".
وتابعت: "طائرات يونانية حاولت عرقلة مهمة NEXUS ACE لحلف الناتو في المجال الجوي الدولي، حيث إن المهمة اختتمت بنجاح بعدما ردت مقاتلات تركية على الطائرات اليونانية".