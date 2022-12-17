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تونس تشهد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد
تونس تشهد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد
تشهد تونس، اليوم السبت، أول انتخابات برلمانية منذ اعتماد الدستور الجديد في استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T05:43+0000
2022-12-17T05:43+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك. ومن المقرر أن يصوت الناخبون لمرشحين فرديين بدلا من القوائم الحزبية، كما تم إلغاء مبدأ التكافؤ بين الجنسين، الذي تم إقراره في عام 2016 كأحد المطالب الرئيسية للثورة في عام 2011.وفي وقت سابق، وصل إلى العاصمة التونسية، أمس الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول.وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة "نسمة" المحلية، إن رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي في المركز العالمي بقصر المؤتمرات.وأوضحت أن الوفد من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات.ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدما نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.من جانبه "ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية في إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات".وبحسب المصدر ذاته، جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس تشهد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد

05:43 GMT 17.12.2022
© ZOUBEIR SOUISSIالانتخابات البرلمانية التونسية
الانتخابات البرلمانية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© ZOUBEIR SOUISSI
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تشهد تونس، اليوم السبت، أول انتخابات برلمانية منذ اعتماد الدستور الجديد في استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز.
سبوتنيك. ومن المقرر أن يصوت الناخبون لمرشحين فرديين بدلا من القوائم الحزبية، كما تم إلغاء مبدأ التكافؤ بين الجنسين، الذي تم إقراره في عام 2016 كأحد المطالب الرئيسية للثورة في عام 2011.
وفي وقت سابق، وصل إلى العاصمة التونسية، أمس الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة "نسمة" المحلية، إن رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي في المركز العالمي بقصر المؤتمرات.
وأوضحت أن الوفد من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات.
ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدما نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.
من جانبه "ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية في إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات".
وبحسب المصدر ذاته، جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".
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