https://sputnikarabic.ae/20221217/جماهير-تونسية-تعتدي-على-لاعبي-فريقها-خلال-التدريبات-لسوء-النتائج-فيديو-1071292081.html
جماهير تونسية تعتدي على لاعبي فريقها خلال التدريبات لسوء النتائج... فيديو
جماهير تونسية تعتدي على لاعبي فريقها خلال التدريبات لسوء النتائج... فيديو
اعتدت جماهير نادي "الإفريقي" التونسي، الغاضبة بسبب نتائج فريق كرة القدم، على لاعبي الفريق وأوقفت تمرين الفريق في واقعة صادمة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T11:36+0000
2022-12-17T11:36+0000
2022-12-17T11:36+0000
نادي الفيديو
رياضة
أخبار تونس اليوم
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070705980_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3413d3a68e00db87489855c465083045.jpg
وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، اجتياح بعض الأشخاص أرضية الملعب والاعتداء على اللاعبين.ويقبع "الإفريقي" في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بالدوري المحلي برصيد نقطتين من أربع مباريات بعد هزيمة ثقيلة على أرضه 3-0 أمام "اتحاد المنستيري".وتخشى جماهير النادي العريق من سيناريو مرعب، يتمثل في أن يضطر الفريق لخوض مرحلة تفادي الهبوط للدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السلبية.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070705980_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_69b98c3b6b6448106e1471fc55675520.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة, أخبار تونس اليوم, منوعات, مجتمع
نادي الفيديو, رياضة, أخبار تونس اليوم, منوعات, مجتمع
جماهير تونسية تعتدي على لاعبي فريقها خلال التدريبات لسوء النتائج... فيديو
تابعنا عبر
اعتدت جماهير نادي "الإفريقي" التونسي، الغاضبة بسبب نتائج فريق كرة القدم، على لاعبي الفريق وأوقفت تمرين الفريق في واقعة صادمة.
وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، اجتياح بعض الأشخاص أرضية الملعب والاعتداء على اللاعبين.
ويقبع "الإفريقي" في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بالدوري المحلي برصيد نقطتين من أربع مباريات بعد هزيمة ثقيلة على أرضه 3-0 أمام "اتحاد المنستيري".
وتخشى جماهير النادي العريق من سيناريو مرعب، يتمثل في أن يضطر الفريق لخوض مرحلة تفادي الهبوط للدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السلبية.