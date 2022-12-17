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https://sputnikarabic.ae/20221217/جماهير-تونسية-تعتدي-على-لاعبي-فريقها-خلال-التدريبات-لسوء-النتائج-فيديو-1071292081.html
جماهير تونسية تعتدي على لاعبي فريقها خلال التدريبات لسوء النتائج... فيديو
جماهير تونسية تعتدي على لاعبي فريقها خلال التدريبات لسوء النتائج... فيديو
اعتدت جماهير نادي "الإفريقي" التونسي، الغاضبة بسبب نتائج فريق كرة القدم، على لاعبي الفريق وأوقفت تمرين الفريق في واقعة صادمة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T11:36+0000
2022-12-17T11:36+0000
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وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، اجتياح بعض الأشخاص أرضية الملعب والاعتداء على اللاعبين.ويقبع "الإفريقي" في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بالدوري المحلي برصيد نقطتين من أربع مباريات بعد هزيمة ثقيلة على أرضه 3-0 أمام "اتحاد المنستيري".وتخشى جماهير النادي العريق من سيناريو مرعب، يتمثل في أن يضطر الفريق لخوض مرحلة تفادي الهبوط للدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السلبية.
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نادي الفيديو, رياضة, أخبار تونس اليوم, منوعات, مجتمع
نادي الفيديو, رياضة, أخبار تونس اليوم, منوعات, مجتمع

جماهير تونسية تعتدي على لاعبي فريقها خلال التدريبات لسوء النتائج... فيديو

11:36 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaالتونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس
التونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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اعتدت جماهير نادي "الإفريقي" التونسي، الغاضبة بسبب نتائج فريق كرة القدم، على لاعبي الفريق وأوقفت تمرين الفريق في واقعة صادمة.
وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، اجتياح بعض الأشخاص أرضية الملعب والاعتداء على اللاعبين.
ويقبع "الإفريقي" في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بالدوري المحلي برصيد نقطتين من أربع مباريات بعد هزيمة ثقيلة على أرضه 3-0 أمام "اتحاد المنستيري".
وتخشى جماهير النادي العريق من سيناريو مرعب، يتمثل في أن يضطر الفريق لخوض مرحلة تفادي الهبوط للدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السلبية.
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