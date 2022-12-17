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https://sputnikarabic.ae/20221217/حركة-النهضة-تعلق-على-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-التشريعية-شكرا-للشعب-التونسي-1071308389.html
"حركة النهضة" تعلق على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية: شكرا للشعب التونسي
"حركة النهضة" تعلق على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية: شكرا للشعب التونسي
علقت حركة النهضة التونسية على حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في البلاد. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T20:00+0000
2022-12-17T20:00+0000
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ووجهت الحركة رسالة للشعب التونسي بهذا الشأن عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم السبت، قالت فيها: "شكرا للشعب التونسي العظيم... يسقط الانقلاب".جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 8.8 في المئة.وأوضح بوعسكر أن عدد المشاركين بلغ 800 ألف ناخب من أصل نحو 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، إن "عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر".وأكد المنصري، خلال حديثه، أن كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم لا تعتبر مخالفة انتخابية.وتمثل الانتخابات التشريعية الأخيرة آخر محطات المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ الـ 13 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، وشمل ذلك جملة من الإصلاحات تلاها تنظيم استفتاء على الدستور وتعديل القانون الانتخابي الذي غير نظام الاقتراع من القوائم إلى الأفراد.وقاطعت الأحزاب السياسية التونسية الانتخابات، بينما رفض عدد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها لأسباب سياسية أو اقتصادية.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

"حركة النهضة" تعلق على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية: شكرا للشعب التونسي

20:00 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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علقت حركة النهضة التونسية على حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في البلاد.
ووجهت الحركة رسالة للشعب التونسي بهذا الشأن عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم السبت، قالت فيها: "شكرا للشعب التونسي العظيم... يسقط الانقلاب".
وتابعت: "الشعب لا يريد... الشعب يقاطع".
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 8.8 في المئة.
وأوضح بوعسكر أن عدد المشاركين بلغ 800 ألف ناخب من أصل نحو 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، إن "عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر".
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وأكد المنصري، خلال حديثه، أن كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم لا تعتبر مخالفة انتخابية.
وتمثل الانتخابات التشريعية الأخيرة آخر محطات المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ الـ 13 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، وشمل ذلك جملة من الإصلاحات تلاها تنظيم استفتاء على الدستور وتعديل القانون الانتخابي الذي غير نظام الاقتراع من القوائم إلى الأفراد.
وقاطعت الأحزاب السياسية التونسية الانتخابات، بينما رفض عدد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها لأسباب سياسية أو اقتصادية.
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