https://sputnikarabic.ae/20221217/دراسة-أمريكية-إذا-بكى-طفلك-لا-تعطيه-الهاتف-لإلهائه-تلك-هي-الأضرار-1071289179.html

دراسة: إذا بكى طفلك لا تعطيه الهاتف لإلهائه... تلك هي الأضرار

دراسة: إذا بكى طفلك لا تعطيه الهاتف لإلهائه... تلك هي الأضرار

أوصت دراسة أمريكية جديدة بعدم إعطاء الطفل أي أجهزة رقمية لمحاولة إلهائه وقت بكائه أو غضبه، مؤكدة أن لها تأثيرات سلبية على المدى الطويل. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T09:24+0000

2022-12-17T09:24+0000

2022-12-17T09:30+0000

مجتمع

منوعات

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الدراسة التي نشرت في مجلة (جاما بيدياتريكس)، أثبتت أن محاولات تهدئة الأطفال وقت بكائهم عن طريق الأجهزة الرقمية تؤدي إلى مشاكل كبيرة في تفعلاتهم العاطفية مستقبلا.وحللت الدراسة 422 رد فعل من الوالدين ومقدمي الرعاية وقت محاولة إلهاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 5 سنوات، مع دراسة سلوكياتهم في مدى زمني هو 6 أشهر.من جانبها قالت الدكتورة جيني راديسكي، صاحبة الدراسة، والتي تعمل طبيبة سلوكية تنموية للأطفال: "عندما يمر طفلك بلحظة عاطفية صعبة، يعني أنه يصرخ ويبكي بشأن أمر ما، فإنه يشعر بالإحباط، وربما يضرب أو يركل أو يستلقي على الأرض.. إذا كانت الاستراتيجية التي تتبعها هي تشتيت انتباههم أو جعلهم يلتزمون الصمت باستخدام الوسائط الإلكترونية، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن ذلك لا يساعدهم على المدى الطويل".وبدلا من ذلك تقترح صاحبة الدراسة "تعليم الأطفال كيفية التعرّف على مشاعرهم والاستجابة لها بطرق مفيدة"، وتشدد على أنه "وبدلاً من معاقبة تعبيرهم عن الإحباط أو الغضب أو الحزن بوقت مستقطع، فقد يكون من الجيد إنشاء مكان مريح للأطفال لتجميع مشاعرهم".طالع أيضا: دراسة تؤكد خطر الهواتف الذكية على الصحة النفسية للأطفال

https://sputnikarabic.ae/20210325/سبب-خطورة-الهواتف-الذكية-على-بصر-الأطفال-1048459842.html

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