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https://sputnikarabic.ae/20221217/دعوات-لإضراب-عام-في-الأردن-الاثنين-المقبل-دعما-لاحتجاجات-على-ارتفاع-الأسعار-1071306649.html
دعوات لإضراب عام في الأردن الاثنين المقبل دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار
دعوات لإضراب عام في الأردن الاثنين المقبل دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار
برزت دعوات لإضراب عام في الأردن الاثنين المقبل، تزامنا مع احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة من المملكة على الغلاء وزيادة أسعار الوقود وارتفاع نسبة البطالة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T18:01+0000
2022-12-17T18:01+0000
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عمان - سبوتنيك. وندد بيان صادر عن المجلس البلدي في الكرك [حوالي 120 كيلومتر جنوب العاصمة عمان]، اليوم السبت، بما وصفه بـ "الانحراف الذي بدأ منذ عشرين عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية وإفشال القطاع العام وإفشال كل مؤسسات الوطن ورغم كل المطالبات السابقة والمسيرات".كما ندد بـ "نهج الفساد وعدم المبالاة بالمشاكل الحقيقية التي تواجه الوطن من توسع جيوب الفقر وغلاء الأسعار والبطالة العالية وقمع الحريات وتزوير الانتخابات النيابية والبلدية"، على حد وصف البيان.وأشار البيان إلى وجود "هوة عميقة وواسعة بين القيادة والشعب"، مناشدا الأردنيين "التكافل لمساندة أخوتهم المطالبين بالإصلاح وتغيير نهج الفساد ودعم التظاهر السلمي".ودعا إلى "اعتبار يوم الاثنين يوم إضراب وطني في محافظة الكرك وناشد باقي المحافظات للإضراب في هذا اليوم".تجدر الإشارة إلى أنه في 4 كانون الأول/ديسمبر، أعلن سائقو الشاحنات في الأردن إضراباً توسع وشمل وسائل نقل مختلفة. وشارك في الإضراب سائقو حافلات وصهاريج مياه وشاحنات وسيارات أجرة، مطالبين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.وبدأ الإضراب من مدينة معان (217 كم جنوبي العاصمة عمان) في 5 ديسمبر الحالي، احتجاجاً على رفع الحكومة الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والجاز، الأمر الذي يتسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن، كما يؤثر هذا الارتفاع على طبقة الفقراء.وتشهد مناطق في المملكة منذ ذلك الحين احتجاجات متفرقة، وأخذت وتيرة الاحتجاجات بالتوسع لتعلن محال تجارية في مدينة معان إغلاق أبوابها.وأعلنت مديرية الأمن العام أمس الجمعة، مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس "أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، على حد تعبير البيان.وبعد ذلك أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد "إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى" .وفي سياق متصل، كان قد أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، على أن استمرار الإضراب وانقطاع سلاسل التوريد محلياً ينذر بكارثة على الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبا على الصادرات الصناعية الأردنية التي حققت نموا كبيرا اقترب من 7 مليارات دينار أردني خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-تحذر-رعاياها-في-الأردن-على-خلفية-إضراب-سائقي-الشاحنات-1071095787.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

دعوات لإضراب عام في الأردن الاثنين المقبل دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار

18:01 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIسائقو الحافلات الأردنية خلال إضرابهم احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود
سائقو الحافلات الأردنية خلال إضرابهم احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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برزت دعوات لإضراب عام في الأردن الاثنين المقبل، تزامنا مع احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة من المملكة على الغلاء وزيادة أسعار الوقود وارتفاع نسبة البطالة.
عمان - سبوتنيك. وندد بيان صادر عن المجلس البلدي في الكرك [حوالي 120 كيلومتر جنوب العاصمة عمان]، اليوم السبت، بما وصفه بـ "الانحراف الذي بدأ منذ عشرين عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية وإفشال القطاع العام وإفشال كل مؤسسات الوطن ورغم كل المطالبات السابقة والمسيرات".
كما ندد بـ "نهج الفساد وعدم المبالاة بالمشاكل الحقيقية التي تواجه الوطن من توسع جيوب الفقر وغلاء الأسعار والبطالة العالية وقمع الحريات وتزوير الانتخابات النيابية والبلدية"، على حد وصف البيان.
وأشار البيان إلى وجود "هوة عميقة وواسعة بين القيادة والشعب"، مناشدا الأردنيين "التكافل لمساندة أخوتهم المطالبين بالإصلاح وتغيير نهج الفساد ودعم التظاهر السلمي".
ودعا إلى "اعتبار يوم الاثنين يوم إضراب وطني في محافظة الكرك وناشد باقي المحافظات للإضراب في هذا اليوم".
تجدر الإشارة إلى أنه في 4 كانون الأول/ديسمبر، أعلن سائقو الشاحنات في الأردن إضراباً توسع وشمل وسائل نقل مختلفة. وشارك في الإضراب سائقو حافلات وصهاريج مياه وشاحنات وسيارات أجرة، مطالبين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.
وبدأ الإضراب من مدينة معان (217 كم جنوبي العاصمة عمان) في 5 ديسمبر الحالي، احتجاجاً على رفع الحكومة الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والجاز، الأمر الذي يتسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن، كما يؤثر هذا الارتفاع على طبقة الفقراء.
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
أمريكا تحذر رعاياها في الأردن على خلفية إضراب سائقي الشاحنات
11 ديسمبر, 17:36 GMT
وتشهد مناطق في المملكة منذ ذلك الحين احتجاجات متفرقة، وأخذت وتيرة الاحتجاجات بالتوسع لتعلن محال تجارية في مدينة معان إغلاق أبوابها.
وأعلنت مديرية الأمن العام أمس الجمعة، مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس "أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، على حد تعبير البيان.
وبعد ذلك أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد "إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى" .
وفي سياق متصل، كان قد أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، على أن استمرار الإضراب وانقطاع سلاسل التوريد محلياً ينذر بكارثة على الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبا على الصادرات الصناعية الأردنية التي حققت نموا كبيرا اقترب من 7 مليارات دينار أردني خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي.
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