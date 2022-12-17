https://sputnikarabic.ae/20221217/رئيس-الشؤون-الدولية-بمجلس-الدوما-الروسي-يعلق-على-العقوبات-الأوروبية-الأخيرة-1071283550.html
رئيس "الشؤون الدولية" بمجلس الدوما الروسي يعلق على العقوبات الأوروبية الأخيرة
رئيس "الشؤون الدولية" بمجلس الدوما الروسي يعلق على العقوبات الأوروبية الأخيرة
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأحزاب البرلمانية الروسية بأنها "عقوبات ضد خيار الشعب الروسي". 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T02:33+0000
2022-12-17T02:33+0000
2022-12-17T02:33+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام": "ضم الاتحاد الأوروبي جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة إلى حزمة العقوبات التاسعة، في الواقع فرض المسؤولون الأوروبيون عقوبات ضد اختيار الشعب الروسي، وبشكل عام ضد الجميع، حيث أن القوى السياسية الممثلة في مجلس "الدوما" تعبر عن مصالح مواطني روسيا، أي ناخبينا، بشكل مباشر".يذكر أن الاتحاد الأوروبي نشر، أمس الجمعة، رسميا حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا، وتشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، حيث يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس "الشؤون الدولية" بمجلس الدوما الروسي يعلق على العقوبات الأوروبية الأخيرة
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اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأحزاب البرلمانية الروسية بأنها "عقوبات ضد خيار الشعب الروسي".
موسكو - سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام": "ضم الاتحاد الأوروبي جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة إلى حزمة العقوبات التاسعة، في الواقع فرض المسؤولون الأوروبيون عقوبات ضد اختيار الشعب الروسي، وبشكل عام ضد الجميع، حيث أن القوى السياسية الممثلة في مجلس "الدوما" تعبر عن مصالح مواطني روسيا، أي ناخبينا، بشكل مباشر".
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات "لن تقوض وحدة البلاد"، وأن العقوبات الغربية "أصبحت بمثابة شارة التميز للوطنيين الحقيقيين في روسيا".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي نشر، أمس الجمعة، رسميا حزمة العقوبات التاسعة
المفروضة ضد روسيا، وتشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.
وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، حيث يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.