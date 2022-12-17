https://sputnikarabic.ae/20221217/روستيخ-تختبر-أول-سيارة-كهربائية-تم-إنشاؤها-تحت-علامة-موسكوفيتش-التجارية-الروسية-1071290878.html
روستيخ تختبر أول سيارة كهربائية تم إنشاؤها تحت علامة "موسكوفيتش" التجارية الروسية
روستيخ تختبر أول سيارة كهربائية تم إنشاؤها تحت علامة "موسكوفيتش" التجارية الروسية
اختبر رئيس شركة تصدير التكنولوجيا الروسية الحكومية "روستيخ"، سيرغي شيميزوف، سيارة كهربائية محلية الصنع في ساحات الاختبار في منطقة تتارستان يوم أمس الجمعة، وهي... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:49+0000
2022-12-17T10:49+0000
2022-12-17T10:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103577/31/1035773184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78da1731d1268520472295d42dd14b2f.jpg
وقال المكتب الصحفي للحاكم يوم السبت إن زعيم تتارستان رستم مينيخانوف رافق سيرغي شيميزوف في اختبار القيادة. وشارك شيميزوف أيضا في اجتماع مديري أكبر شركة منتجة للشاحنات في روسيا "كاماز"، الشريك في مشروع "موسكوفيتش".وأعلنت "كاماز" في نوفمبر أنها أعادت تشغيل مصنع لتجميع السيارات في "موسكوفيتش" بموسكو. خرجت أول سيارة "موسكوفيتش" من خط التجميع في وقت سابق في ديسمبر. سينتج المصنع 600 سيارة بحلول نهاية عام 2022، 400 منها بمحركات احتراق داخلي والباقي كهربائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103577/31/1035773184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7f165a27bb1c1ba28afac46afad77b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روستيخ تختبر أول سيارة كهربائية تم إنشاؤها تحت علامة "موسكوفيتش" التجارية الروسية
10:49 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
اختبر رئيس شركة تصدير التكنولوجيا الروسية الحكومية "روستيخ"، سيرغي شيميزوف، سيارة كهربائية محلية الصنع في ساحات الاختبار في منطقة تتارستان يوم أمس الجمعة، وهي أول سيارة من هذا النوع يتم إنتاجها تحت علامة "موسكوفيتش" التجارية التي تم إحياؤها.
وقال المكتب الصحفي للحاكم يوم السبت إن زعيم تتارستان رستم مينيخانوف رافق سيرغي شيميزوف في اختبار القيادة. وشارك شيميزوف أيضا في اجتماع مديري أكبر شركة منتجة للشاحنات في روسيا "كاماز"، الشريك في مشروع "موسكوفيتش".
وقال تشيميزوف بعد الاختبار: "تتوقف السيارة تلقائيا... تسير بشكل جيد ولديها آلية دفع بالعجلات الأمامية. إنها سيارة ممتازة، سيارة رائعة للقيادة في المدينة".
وأعلنت "كاماز" في نوفمبر أنها أعادت تشغيل مصنع لتجميع السيارات في "موسكوفيتش" بموسكو. خرجت أول سيارة "موسكوفيتش" من خط التجميع في وقت سابق في ديسمبر. سينتج المصنع 600 سيارة بحلول نهاية عام 2022، 400 منها بمحركات احتراق داخلي والباقي كهربائية.