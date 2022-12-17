عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/زيلينسكي-يعلن-إعادة-الكهرباء-لحوالي-6-مليون-شخص-في-أوكرانيا-خلال-يوم-1071310890.html
زيلينسكي يعلن إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون شخص في أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها
زيلينسكي يعلن إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون شخص في أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إعادة تمديد الكهرباء لحوالي 6 مليون من سكان أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T23:27+0000
2022-12-17T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833844_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b0d61bc4c5a38aaddff289a3d3d28714.jpg
موسكو– سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو في قناته على التليغرام: "أهم شيء اليوم هو الطاقة، خلال يوم تمكنا من إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون أوكرانيا، وأعمال الصيانة تستمر دون توقف".وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، قد أعلن في وقت سابق، أن جميع المحطات الكهربائية التي تعمل بالوقود الإحفوري مصابة بأضرار، إلى جانب 40 بالمئة من المنشآت شبكة الجهد العالي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833844_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_f7d9e62dc07441d5223c43362116661a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون شخص في أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها

23:27 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 23:29 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إعادة تمديد الكهرباء لحوالي 6 مليون من سكان أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها.
موسكو– سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو في قناته على التليغرام: "أهم شيء اليوم هو الطاقة، خلال يوم تمكنا من إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون أوكرانيا، وأعمال الصيانة تستمر دون توقف".
وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، قد أعلن في وقت سابق، أن جميع المحطات الكهربائية التي تعمل بالوقود الإحفوري مصابة بأضرار، إلى جانب 40 بالمئة من المنشآت شبكة الجهد العالي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала