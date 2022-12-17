https://sputnikarabic.ae/20221217/زيلينسكي-يعلن-إعادة-الكهرباء-لحوالي-6-مليون-شخص-في-أوكرانيا-خلال-يوم-1071310890.html

زيلينسكي يعلن إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون شخص في أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها

زيلينسكي يعلن إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون شخص في أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إعادة تمديد الكهرباء لحوالي 6 مليون من سكان أوكرانيا بعد يوم من انقطاعها. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T23:27+0000

2022-12-17T23:27+0000

2022-12-17T23:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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موسكو– سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو في قناته على التليغرام: "أهم شيء اليوم هو الطاقة، خلال يوم تمكنا من إعادة الكهرباء لحوالي 6 مليون أوكرانيا، وأعمال الصيانة تستمر دون توقف".وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، قد أعلن في وقت سابق، أن جميع المحطات الكهربائية التي تعمل بالوقود الإحفوري مصابة بأضرار، إلى جانب 40 بالمئة من المنشآت شبكة الجهد العالي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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