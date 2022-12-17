https://sputnikarabic.ae/20221217/زيلينسكي-يكشف-عن-دعوات-لمفاوضات-مع-روسيا-ويستبعد-وجود-جدوى-منها-1071282809.html

زيلينسكي يكشف عن دعوات لمفاوضات مع روسيا ويستبعد جدواها

زيلينسكي يكشف عن دعوات لمفاوضات مع روسيا ويستبعد جدواها

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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باريس- سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: " أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.

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