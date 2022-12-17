https://sputnikarabic.ae/20221217/ستولتنبرغ-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-قد-يطول-لكنه-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات-1071283314.html
ستولتنبرغ: أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول... لكنه سينتهي على طاولة المفاوضات
ستولتنبرغ: أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول... لكنه سينتهي على طاولة المفاوضات
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول ، لكنه "سينتهي على طاولة المفاوضات". 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T01:26+0000
2022-12-17T01:26+0000
2022-12-17T01:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو– سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "يجب ألا نقلل من شأن روسيا، فهي تخطط لعملية عسكرية طويلة، يجب أن نفهم أن الرئيس بوتين مستعد لشن هجمات جديدة."وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: " أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".
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أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
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ستولتنبرغ: أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول... لكنه سينتهي على طاولة المفاوضات
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول ، لكنه "سينتهي على طاولة المفاوضات".
موسكو– سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "يجب ألا نقلل من شأن روسيا، فهي تخطط لعملية عسكرية طويلة، يجب أن نفهم أن الرئيس بوتين مستعد لشن هجمات جديدة."
ويعتقد ستولتنبرغ أن الأزمة الأوكرانية "ستنتهي على طاولة المفاوضات"، وأن أي حل يجب أن يضمن "انتصار أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة".
وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها
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وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: " أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".
وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".