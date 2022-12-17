عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/ستولتنبرغ-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-قد-يطول-لكنه-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات-1071283314.html
ستولتنبرغ: أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول... لكنه سينتهي على طاولة المفاوضات
ستولتنبرغ: أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول... لكنه سينتهي على طاولة المفاوضات
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول ، لكنه "سينتهي على طاولة المفاوضات". 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T01:26+0000
2022-12-17T01:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
موسكو– سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "يجب ألا نقلل من شأن روسيا، فهي تخطط لعملية عسكرية طويلة، يجب أن نفهم أن الرئيس بوتين مستعد لشن هجمات جديدة."وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: " أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول... لكنه سينتهي على طاولة المفاوضات

01:26 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن أمد الصراع في أوكرانيا قد يطول ، لكنه "سينتهي على طاولة المفاوضات".
موسكو– سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "يجب ألا نقلل من شأن روسيا، فهي تخطط لعملية عسكرية طويلة، يجب أن نفهم أن الرئيس بوتين مستعد لشن هجمات جديدة."
ويعتقد ستولتنبرغ أن الأزمة الأوكرانية "ستنتهي على طاولة المفاوضات"، وأن أي حل يجب أن يضمن "انتصار أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة".
وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: " أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".
وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала