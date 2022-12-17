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https://sputnikarabic.ae/20221217/سلطات-القرم-كييف-أطلقت-حرب-معلومات-ضد-الجزيرة-1071290466.html
سلطات القرم: كييف أطلقت حرب معلومات ضد الجزيرة
سلطات القرم: كييف أطلقت حرب معلومات ضد الجزيرة
كشف مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن كييف أطلقت مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد المنطقة مؤخرا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:24+0000
2022-12-17T10:26+0000
روسيا
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وقال كريوتشكوف "في الأسبوعين الماضيين بدأت أوكرانيا مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد شبه جزيرة القرم، حيث تم إنشاء عشرات الحسابات الزائفة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نشر معلومات زائفة عليها".وحث كريوتشكوف أهالي القرم على عدم تصديق هذه الصفحات ومتابعة القنوات التي تصدر معلومات موثوقة ومضمونة المصادر.يذكر أن شبه جزيرة القرم وسيفستوبول عادت إلى روسيا بعد استفتاء أجري في 16 مارس من عام 2014، حيث صوت فيه غالبية السكان للانضمام إلى روسيا.
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سلطات القرم: كييف أطلقت حرب معلومات ضد الجزيرة

10:24 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 10:26 GMT 17.12.2022)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا
الانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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كشف مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن كييف أطلقت مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد المنطقة مؤخرا.
وقال كريوتشكوف "في الأسبوعين الماضيين بدأت أوكرانيا مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد شبه جزيرة القرم، حيث تم إنشاء عشرات الحسابات الزائفة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نشر معلومات زائفة عليها".
وحث كريوتشكوف أهالي القرم على عدم تصديق هذه الصفحات ومتابعة القنوات التي تصدر معلومات موثوقة ومضمونة المصادر.
يذكر أن شبه جزيرة القرم وسيفستوبول عادت إلى روسيا بعد استفتاء أجري في 16 مارس من عام 2014، حيث صوت فيه غالبية السكان للانضمام إلى روسيا.
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