https://sputnikarabic.ae/20221217/سلطات-القرم-كييف-أطلقت-حرب-معلومات-ضد-الجزيرة-1071290466.html
سلطات القرم: كييف أطلقت حرب معلومات ضد الجزيرة
سلطات القرم: كييف أطلقت حرب معلومات ضد الجزيرة
كشف مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن كييف أطلقت مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد المنطقة مؤخرا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:24+0000
2022-12-17T10:24+0000
2022-12-17T10:26+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104378/91/1043789112_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_c57ac70fa4bacb676365c752734f15c6.jpg
وقال كريوتشكوف "في الأسبوعين الماضيين بدأت أوكرانيا مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد شبه جزيرة القرم، حيث تم إنشاء عشرات الحسابات الزائفة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نشر معلومات زائفة عليها".وحث كريوتشكوف أهالي القرم على عدم تصديق هذه الصفحات ومتابعة القنوات التي تصدر معلومات موثوقة ومضمونة المصادر.يذكر أن شبه جزيرة القرم وسيفستوبول عادت إلى روسيا بعد استفتاء أجري في 16 مارس من عام 2014، حيث صوت فيه غالبية السكان للانضمام إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104378/91/1043789112_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_516e14cae4a301fa49d5c57bb6e7922c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات القرم: كييف أطلقت حرب معلومات ضد الجزيرة
10:24 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 10:26 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
كشف مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن كييف أطلقت مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد المنطقة مؤخرا.
وقال كريوتشكوف "في الأسبوعين الماضيين بدأت أوكرانيا مرحلة جديدة من حرب المعلومات ضد شبه جزيرة القرم، حيث تم إنشاء عشرات الحسابات الزائفة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نشر معلومات زائفة عليها".
وحث كريوتشكوف أهالي القرم على عدم تصديق هذه الصفحات ومتابعة القنوات التي تصدر معلومات موثوقة ومضمونة المصادر.
يذكر أن شبه جزيرة القرم وسيفستوبول عادت
إلى روسيا بعد استفتاء أجري في 16 مارس من عام 2014، حيث صوت فيه غالبية السكان للانضمام إلى روسيا.