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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/سلطات-زابوروجيه-بدء-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مرفق-تخزين-النفايات-النووية-في-المحطة-1071288751.html
سلطات زابوروجيه: بدء إنشاء قبة واقية فوق مرفق تخزين النفايات النووية في المحطة
سلطات زابوروجيه: بدء إنشاء قبة واقية فوق مرفق تخزين النفايات النووية في المحطة
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات تقوم بتثبيت قبة واقية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية فوق منشأة... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T09:05+0000
2022-12-17T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر روغوف بصفحته الخاصة على منصة تليغرام توضيحاً قال فيه إن "الغاية والهدف الأساسي من عمليات الدعم للمحطة عبر تثبيت قبة واقية فوق بعض الأمكنة في محطة زابوروجيه النووية لحمايتها من الضربات الأوكرانية".وأضاف روغوف قائلا إن "القبة مصممة للحماية من شظايا القذائف والعبوات الناسفة التي تحملها طائرات من دون طيار".وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا، بين الحين والآخر، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، لكن لم يتمّ رصد أي تسرب إشعاعي.وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أقرب وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.كما أعلن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن تقدم بشأن الأوضاع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، يعمل مع روسيا وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.
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سلطات زابوروجيه: بدء إنشاء قبة واقية فوق مرفق تخزين النفايات النووية في المحطة

09:05 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 17.12.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات تقوم بتثبيت قبة واقية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية فوق منشأة تخزين النفايات النووية المستهلكة.
ونشر روغوف بصفحته الخاصة على منصة تليغرام توضيحاً قال فيه إن "الغاية والهدف الأساسي من عمليات الدعم للمحطة عبر تثبيت قبة واقية فوق بعض الأمكنة في محطة زابوروجيه النووية لحمايتها من الضربات الأوكرانية".
وأضاف روغوف قائلا إن "القبة مصممة للحماية من شظايا القذائف والعبوات الناسفة التي تحملها طائرات من دون طيار".
وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا، بين الحين والآخر، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، لكن لم يتمّ رصد أي تسرب إشعاعي.
وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أقرب وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.
كما أعلن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن تقدم بشأن الأوضاع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، يعمل مع روسيا وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.
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