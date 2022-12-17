https://sputnikarabic.ae/20221217/سلطات-زابوروجيه-بدء-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مرفق-تخزين-النفايات-النووية-في-المحطة-1071288751.html

سلطات زابوروجيه: بدء إنشاء قبة واقية فوق مرفق تخزين النفايات النووية في المحطة

سلطات زابوروجيه: بدء إنشاء قبة واقية فوق مرفق تخزين النفايات النووية في المحطة

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات تقوم بتثبيت قبة واقية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية فوق منشأة... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T09:05+0000

2022-12-17T09:05+0000

2022-12-17T09:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونشر روغوف بصفحته الخاصة على منصة تليغرام توضيحاً قال فيه إن "الغاية والهدف الأساسي من عمليات الدعم للمحطة عبر تثبيت قبة واقية فوق بعض الأمكنة في محطة زابوروجيه النووية لحمايتها من الضربات الأوكرانية".وأضاف روغوف قائلا إن "القبة مصممة للحماية من شظايا القذائف والعبوات الناسفة التي تحملها طائرات من دون طيار".وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا، بين الحين والآخر، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، لكن لم يتمّ رصد أي تسرب إشعاعي.وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أقرب وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.كما أعلن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن تقدم بشأن الأوضاع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، يعمل مع روسيا وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.

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