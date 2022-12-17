https://sputnikarabic.ae/20221217/سلطنة-عمان-تعلن-ارتفاع-صادرتها-من-النفط-بنسبة-134-1071301101.html
سلطنة عمان تعلن ارتفاع صادرتها من النفط بنسبة 13.4%
سلطنة عمان تعلن ارتفاع صادرتها من النفط بنسبة 13.4%
ارتفعت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 13.4% حتى نهاية أكتوبر/تشرين الاول الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T16:17+0000
2022-12-17T16:17+0000
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وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرتها وكالة الأنباء العمانية، بلغ إجمالي الصادرات 269 مليونا و396 ألفا و200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 237 مليونًا و493 ألفًا و100 برميل.ولفتت البيانات إلى أن إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية ارتفع بنسبة 10.4 % حتى نهاية أكتوبر 2022 ليبلغ 323 مليونا و729 ألفا و700 برميل مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2021 البالغ 293 مليونًا و226 ألفًا و300 برميل.وأشارت إلى أن "إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعًا بنسبة 14.1 %، فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021".وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بياناته، أن إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) شهد بنهاية أكتوبر 2022 ارتفاعًا بنسبة 2.5 % ليصل إلى 43 مليارًا و207 ملايين و600 ألف متر مكعب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, سلطنة عمان
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, سلطنة عمان
سلطنة عمان تعلن ارتفاع صادرتها من النفط بنسبة 13.4%
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ارتفعت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 13.4% حتى نهاية أكتوبر/تشرين الاول الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرتها وكالة الأنباء العمانية، بلغ إجمالي الصادرات 269 مليونا و396 ألفا و200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 237 مليونًا و493 ألفًا و100 برميل.
ولفتت البيانات إلى أن إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية
ارتفع بنسبة 10.4 % حتى نهاية أكتوبر 2022 ليبلغ 323 مليونا و729 ألفا و700 برميل مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2021 البالغ 293 مليونًا و226 ألفًا و300 برميل.
وأشارت إلى أن "إنتاج النفط الخام
وحده سجل ارتفاعًا بنسبة 14.1 %، فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021".
وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بياناته، أن إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) شهد بنهاية أكتوبر 2022 ارتفاعًا بنسبة 2.5 % ليصل إلى 43 مليارًا و207 ملايين و600 ألف متر مكعب.