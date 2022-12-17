https://sputnikarabic.ae/20221217/سياح-روس-عالقون-في-مصر-بسبب-قيود-مفروضة-على-شركات-الطيران-الروسية-1071291756.html

سياح روس عالقون في مصر بسبب قيود مفروضة على شركات الطيران الروسية

سياح روس عالقون في مصر بسبب قيود مفروضة على شركات الطيران الروسية

صرحت شركة "تيز تور"، إحدى أكبر الشركات السياحية الروسية، أن السائحين العالقين في مصر سوف يتلقون إشعارات في أقرب وقت عن موعد رحلات العودة إلى روسيا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأضافت "Tez Tour" لـ"سبوتنيك"، أن المواطنين الروس الذين ينتظرون رحلات العودة من المنتجعات المصرية تم تجميعهم وتسكينهم في عدة فنادق من فئة 5 نجوم.وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ضروريا لتنظيم عملية نقلهم بشكل سريع ومنظم إلى المطار.وكشفت أن شركة "iFly Airlines" أبلغتها باستحالة تشغيل رحلات جوية إلى مصر في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وبناء عليه، أكدت شركة "تيز تور" أنها ستقوم بإرجاع كامل ثمن الرحلات لعملائها الذين لم يتمكنوا من السفر إلى مصر في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر.وأشارت الشركة إلى أنه في الوقت الحالي ، تبحث شركة "iFly Airlines "عن خيارات لسفر الركاب، وتواصل التنسيق مع وكالة النقل الجوي الفيدرالية من أجل مواصلة الطيران إلى مصر اعتبارًا من 20 ديسمبر.يذكر أنه منذ يوم الخميس، ألغت شركة الطيران "أي فلاي" أو أعادت جدولة جميع رحلاتها إلى مصر، بسبب القيود المفروضة على شركات الطيران الروسية في المجال الجوي الأردني. وبدأت الشركة في استكشاف طرق بديلة. وبدورها، قالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية إنه يجري بحث المسار الجديد، حيث تخطط شركة "آي فلاي" للتحليق فوق سوريا، لكنها لم تقدم المعلومات اللازمة. وصرحت الوكالة، أمس الجمعة، أنها اعتبرت خطة "أي فلاي" للسفر إلى مصر عبر سوريا غير آمنة وعرضت نقل الركاب إلى شركات طيران أخرى، مؤكدة استعدادها لمساعدة الشركة في تنظيم عودة السياح من مصر.

https://sputnikarabic.ae/20220929/تنظيم-رحلات-سياحية-إضافية-بين-مصر-وروسيا-1068390235.html

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