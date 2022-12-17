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https://sputnikarabic.ae/20221217/شولتس-يقول-إن-المحادثات-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-تستمر-1071294342.html
شولتس يقول إن المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر
شولتس يقول إن المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، اليوم السبت، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T13:36+0000
2022-12-17T13:36+0000
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وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنه لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير.وأضاف: "لا أستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطة. من المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".وقال شولتس إنه على المدى الطويل، سيكون من الممكن استعادة الاتصالات مع روسيا، أكبر دولة في القارة الأوروبية، على الرغم من أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب". ولم يذكر المستشار ما إذا كان بإمكانه السفر إلى موسكو العام المقبل للتوسط في الأزمة.
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شولتس يقول إن المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر

13:36 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالمستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، اليوم السبت، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنه لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير.
وأضاف: "لا أستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطة. من المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".
وقال شولتس إنه على المدى الطويل، سيكون من الممكن استعادة الاتصالات مع روسيا، أكبر دولة في القارة الأوروبية، على الرغم من أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب". ولم يذكر المستشار ما إذا كان بإمكانه السفر إلى موسكو العام المقبل للتوسط في الأزمة.
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