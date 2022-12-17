https://sputnikarabic.ae/20221217/شولتس-يقول-إن-المحادثات-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-تستمر-1071294342.html

شولتس يقول إن المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر

شولتس يقول إن المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، اليوم السبت، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T13:36+0000

2022-12-17T13:36+0000

2022-12-17T13:36+0000

العالم

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وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنه لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير.وأضاف: "لا أستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطة. من المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".وقال شولتس إنه على المدى الطويل، سيكون من الممكن استعادة الاتصالات مع روسيا، أكبر دولة في القارة الأوروبية، على الرغم من أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب". ولم يذكر المستشار ما إذا كان بإمكانه السفر إلى موسكو العام المقبل للتوسط في الأزمة.

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