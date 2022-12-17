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https://sputnikarabic.ae/20221217/عمدة-كييف-نصف-سكان-العاصمة-الأوكرانية-دون-تدفئة-وثلثهم-بلا-كهرباء-1071295495.html
عمدة كييف: نصف سكان العاصمة الأوكرانية دون تدفئة وثلثهم بلا كهرباء
عمدة كييف: نصف سكان العاصمة الأوكرانية دون تدفئة وثلثهم بلا كهرباء
أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم السبت، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية يعيشون دون تدفئة، وثلثهم بلا كهرباء. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T14:36+0000
2022-12-17T14:36+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لإذاعة "هيرومادسك" الأوكرانية، قال كليتشكو إن إمدادات المياه أعيدت إلى العاصمة الأوكرانية، في حين أن ثلث السكان ما زالوا دون كهرباء ونصفهم ليس لديهم تدفئة بعد الضربة الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.وقال: "تمت استعادة إمدادات المياه لجميع سكان العاصمة، نصف سكان كييف لديهم بالفعل تدفئة، ونحن نعمل على إعادتها إلى جميع سكان المدينة"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة توصيل ثلثي كييف بمصدر الطاقة".وأوضح أن شبكة مترو العاصمة عادت إلى الخدمة بعد أن توقفت القطارات عن العمل وبدأت المحطات في العمل كملاجئ بعد تحذيرات من الغارات الجوية على مستوى البلاد يوم الجمعة.وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.طالع أيضا: خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

عمدة كييف: نصف سكان العاصمة الأوكرانية دون تدفئة وثلثهم بلا كهرباء

14:36 GMT 17.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم السبت، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية يعيشون دون تدفئة، وثلثهم بلا كهرباء.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لإذاعة "هيرومادسك" الأوكرانية، قال كليتشكو إن إمدادات المياه أعيدت إلى العاصمة الأوكرانية، في حين أن ثلث السكان ما زالوا دون كهرباء ونصفهم ليس لديهم تدفئة بعد الضربة الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.
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وقال: "تمت استعادة إمدادات المياه لجميع سكان العاصمة، نصف سكان كييف لديهم بالفعل تدفئة، ونحن نعمل على إعادتها إلى جميع سكان المدينة"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة توصيل ثلثي كييف بمصدر الطاقة".

وأضاف كليتشكو أن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال قائما حيث كان هناك عجز كبير في توليد الطاقة، وأن التقنين سيستمر.

وأوضح أن شبكة مترو العاصمة عادت إلى الخدمة بعد أن توقفت القطارات عن العمل وبدأت المحطات في العمل كملاجئ بعد تحذيرات من الغارات الجوية على مستوى البلاد يوم الجمعة.

وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.

وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
طالع أيضا: خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
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