عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221217/في-أكبر-إنجاز-تاريخي-للمنتخبات-العرب-المنتخب-المغربي-يحوز-على-المركز-الرابع-في-مونديال-قطر-2022-1071305904.html
في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
حقق المنتخب المغربي لكرة القدم إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية، بحصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:39+0000
2022-12-17T17:39+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
منتخب المغرب لكرة القدم
منتخب كرواتيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
وقد أنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال "قطر 2022"، بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.وبفوز المنتخب الكرواتي اليوم، فإنه يتوج بالميدالية البرونزية لمونديال قطر 2022 ليُضيع على المغرب فرصة حصد أول ميدالية للقارة الأفريقية والعرب في تاريخ كأس العالم.افتتح منتخب كرواتيا التسجيل في الدقيقة السابعة برأسية جوسكو جفارديول، وبعدها بدقيقتين فقط تعادل المغرب وتحديدا في الدقيقة 9 عن طريق أشرف داري، قبل أن تعود كرواتيا للتقدم مرة ثانية في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق أورسيتش.وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.وسجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا، التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-الفيفا-يصف-مونديال-قطر-بـالأفضل-في-التاريخ-وهو-نفس-وصفه-لمونديال-روسيا-1071262066.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, منتخب المغرب لكرة القدم, منتخب كرواتيا
قطر, منتخب المغرب لكرة القدم, منتخب كرواتيا

في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022

17:39 GMT 17.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبرTelegram
حقق المنتخب المغربي لكرة القدم إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية، بحصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.
وقد أنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال "قطر 2022"، بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فيفا، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
رئيس "الفيفا" يصف مونديال قطر بـ"الأفضل في التاريخ"
أمس, 12:12 GMT
وبفوز المنتخب الكرواتي اليوم، فإنه يتوج بالميدالية البرونزية لمونديال قطر 2022 ليُضيع على المغرب فرصة حصد أول ميدالية للقارة الأفريقية والعرب في تاريخ كأس العالم.
افتتح منتخب كرواتيا التسجيل في الدقيقة السابعة برأسية جوسكو جفارديول، وبعدها بدقيقتين فقط تعادل المغرب وتحديدا في الدقيقة 9 عن طريق أشرف داري، قبل أن تعود كرواتيا للتقدم مرة ثانية في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق أورسيتش.
وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.
وسجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا، التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:45 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала