https://sputnikarabic.ae/20221217/في-أكبر-إنجاز-تاريخي-للمنتخبات-العرب-المنتخب-المغربي-يحوز-على-المركز-الرابع-في-مونديال-قطر-2022-1071305904.html
في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
حقق المنتخب المغربي لكرة القدم إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية، بحصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:39+0000
2022-12-17T17:39+0000
2022-12-17T17:39+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
منتخب المغرب لكرة القدم
منتخب كرواتيا
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وقد أنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال "قطر 2022"، بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.وبفوز المنتخب الكرواتي اليوم، فإنه يتوج بالميدالية البرونزية لمونديال قطر 2022 ليُضيع على المغرب فرصة حصد أول ميدالية للقارة الأفريقية والعرب في تاريخ كأس العالم.افتتح منتخب كرواتيا التسجيل في الدقيقة السابعة برأسية جوسكو جفارديول، وبعدها بدقيقتين فقط تعادل المغرب وتحديدا في الدقيقة 9 عن طريق أشرف داري، قبل أن تعود كرواتيا للتقدم مرة ثانية في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق أورسيتش.وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.وسجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا، التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين.
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قطر, منتخب المغرب لكرة القدم, منتخب كرواتيا
قطر, منتخب المغرب لكرة القدم, منتخب كرواتيا
في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
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حقق المنتخب المغربي لكرة القدم إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية، بحصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.
وقد أنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال "قطر 2022"، بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.
وبفوز المنتخب الكرواتي
اليوم، فإنه يتوج بالميدالية البرونزية لمونديال قطر 2022 ليُضيع على المغرب فرصة حصد أول ميدالية للقارة الأفريقية والعرب في تاريخ كأس العالم.
افتتح منتخب كرواتيا التسجيل في الدقيقة السابعة برأسية جوسكو جفارديول، وبعدها بدقيقتين فقط تعادل المغرب وتحديدا في الدقيقة 9 عن طريق أشرف داري، قبل أن تعود كرواتيا للتقدم مرة ثانية في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق أورسيتش.
وأنهى المنتخب الفرنسي
مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.
وسجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا، التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين.