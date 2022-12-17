https://sputnikarabic.ae/20221217/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-نفط-شرقي-سوريا-1071307703.html
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل نفط شرقي سوريا
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل نفط شرقي سوريا
شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T19:07+0000
2022-12-17T19:07+0000
2022-12-17T19:07+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء اليوم لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.وحسب المصدر، لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي من المقيمين في المنطقة الخضراء الموجودة في قاعدة العمر.وكانت أصوات انفجارات مشابهة قبل أيام دوت في الحقل نتجت عن تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر بالذخيرة الحية، وجاءت التدريبات بعد إعلان قوات الاحتلال الأمريكي مواصلة محاربة فلول تنظيم "داعش" في المنطقة بعد أن أعلنت في وقت سابق عن توقف العمل العسكري في المنطقة.ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي (اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20220825/هجوم-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-بسوريا-واشتعال-النيران-في-المنطقة-الخضراء-1066851795.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل نفط شرقي سوريا
تابعنا عبر
شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء اليوم لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف
مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.
وحسب المصدر، لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي من المقيمين في المنطقة الخضراء الموجودة في قاعدة العمر.
وكانت أصوات انفجارات مشابهة قبل أيام دوت في الحقل نتجت عن تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر بالذخيرة الحية، وجاءت التدريبات بعد إعلان قوات الاحتلال الأمريكي
مواصلة محاربة فلول تنظيم "داعش" في المنطقة بعد أن أعلنت في وقت سابق عن توقف العمل العسكري في المنطقة.
ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي (اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).
وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.