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https://sputnikarabic.ae/20221217/كيف-استخدمت-قطر-تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-في-إدارة-مباريات-كأس-العالم-1071310064.html
كيف استخدمت قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مباريات كأس العالم؟
كيف استخدمت قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مباريات كأس العالم؟
استخدمت قطر وسائل تقنية مختلفة للخروج بنسخة مميزة من بطولة كأس العالم، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في إدارة المباريات. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T21:47+0000
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رياضة
مجتمع
قطر
أخبار قطر اليوم
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" معلومات عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تم استخدامها لمساعدة الحكام في إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022 ومنها:منظومة بيانات كرة القدموهي عبارة عن مجموعة بيانات مختلفة المصادر مكونة من 3 عناصر تشمل:التسلل شبه الآليهو نظام ذكاء اصطناعي يقدم تنبيهات آلية عن حالات التسلل ويمد الحكام بها.الكرة المتصلةهي عبارة عن كرة مزودة بتقنيات خاصة لدعم القرارات التحكيمية خلال المباراة.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي.
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم

كيف استخدمت قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مباريات كأس العالم؟

21:47 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVالحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال
الحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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استخدمت قطر وسائل تقنية مختلفة للخروج بنسخة مميزة من بطولة كأس العالم، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في إدارة المباريات.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" معلومات عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تم استخدامها لمساعدة الحكام في إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022 ومنها:

منظومة بيانات كرة القدم

وهي عبارة عن مجموعة بيانات مختلفة المصادر مكونة من 3 عناصر تشمل:
العنصر الأول: جمع بيانات الحدث بصورة مباشرة خلال المباراة مثل عدد التسديدات والتمريرات والتبديلات.
العنصر الثاني: جمع البيانات الموضعية الخاصة باللاعبين والكرة والحكام.
العنصر الثالث: هو عبارة عن منصة متخصصة تقوم بتحليل بيانات المباراة ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

التسلل شبه الآلي

هو نظام ذكاء اصطناعي يقدم تنبيهات آلية عن حالات التسلل ويمد الحكام بها.

الكرة المتصلة

هي عبارة عن كرة مزودة بتقنيات خاصة لدعم القرارات التحكيمية خلال المباراة.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي.
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