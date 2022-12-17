كيف استخدمت قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مباريات كأس العالم؟
21:47 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVالحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
استخدمت قطر وسائل تقنية مختلفة للخروج بنسخة مميزة من بطولة كأس العالم، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في إدارة المباريات.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" معلومات عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تم استخدامها لمساعدة الحكام في إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022 ومنها:
منظومة بيانات كرة القدم
وهي عبارة عن مجموعة بيانات مختلفة المصادر مكونة من 3 عناصر تشمل:
العنصر الأول: جمع بيانات الحدث بصورة مباشرة خلال المباراة مثل عدد التسديدات والتمريرات والتبديلات.
العنصر الثاني: جمع البيانات الموضعية الخاصة باللاعبين والكرة والحكام.
العنصر الثالث: هو عبارة عن منصة متخصصة تقوم بتحليل بيانات المباراة ومقاطع الفيديو الخاصة بها.
التسلل شبه الآلي
هو نظام ذكاء اصطناعي يقدم تنبيهات آلية عن حالات التسلل ويمد الحكام بها.
الكرة المتصلة
هي عبارة عن كرة مزودة بتقنيات خاصة لدعم القرارات التحكيمية خلال المباراة.
#سدايا توضح دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة مباريات كأس العالم.#كأس_العالم_2022.— واس الرياضي (@SPA_Spor) December 17, 2022
#واس_مونديال2022
#واس_رياضي pic.twitter.com/gCnmXTyJTO
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي.