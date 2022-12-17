https://sputnikarabic.ae/20221217/مسؤول-استخباراتي-أمريكي-البنتاغون-لم-يجد-حتى-الآن-دليلا-على-زيارات-فضائية-للأرض-1071289892.html
مسؤول استخباراتي أمريكي: البنتاغون لم يجد حتى الآن دليلا على زيارات فضائية للأرض
مسؤول استخباراتي أمريكي: البنتاغون لم يجد حتى الآن دليلا على زيارات فضائية للأرض
قال مسؤول استخباراتي أمريكي إن البنتاغون لم يعثر حتى الآن، على دليل لوجود نشاط أجنبي على الأرض. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T09:58+0000
2022-12-17T09:58+0000
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البنتاغون الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. وفي إجابته على سؤال عما إذا كان هناك أي دليل من الحوادث السابقة، بما في ذلك تحطم المركبات، والتي قد يكون لها آثار لأشياء من أصل غريب، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للمخابرات والأمن، رونالد مولتري، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تعثر حتى الآن على دليل على زيارات فضائية للأرض.تصريحات مولتري، جاءت خلال اجتماع للمكتب الذي تم إنشاؤه لدراسة البيانات الخاصة بالظواهر الجوية غير المحددة (يو إيه بي)، موضحا أن المكتب تلقى مؤخرًا "عدة مئات" من التقارير الجديدة عن كائنات مجهولة الهوية، وفقًا للبنتاغون.وأشار التقرير إلى 144 حالة من حالات المشتبه في مشاهدتها "يو إيه بي" والتي لا يمكن تفسيرها بشكل كافٍ، وفي الوقت نفسه، قال التقرير إنه لا توجد استنتاجات لا لبس فيها حول طبيعة هذه الظواهر، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت، والمزيد من المال لدراستها.طالع أيضا: أوباما يكشف سرا عن المخلوقات الفضائية ومجسماتها
https://sputnikarabic.ae/20170719/بالأدلة-مخلوقات-فضائية-تعيش-مع-البشر-على-الأرض-1025167710.html
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البنتاغون الأمريكي, العالم
البنتاغون الأمريكي, العالم
مسؤول استخباراتي أمريكي: البنتاغون لم يجد حتى الآن دليلا على زيارات فضائية للأرض
09:58 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
قال مسؤول استخباراتي أمريكي إن البنتاغون لم يعثر حتى الآن، على دليل لوجود نشاط أجنبي على الأرض.
موسكو - سبوتنيك. وفي إجابته على سؤال عما إذا كان هناك أي دليل من الحوادث السابقة، بما في ذلك تحطم المركبات، والتي قد يكون لها آثار لأشياء من أصل غريب، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للمخابرات
والأمن، رونالد مولتري، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تعثر حتى الآن على دليل على زيارات فضائية للأرض.
تصريحات مولتري، جاءت خلال اجتماع للمكتب الذي تم إنشاؤه لدراسة البيانات الخاصة بالظواهر الجوية
غير المحددة (يو إيه بي)، موضحا أن المكتب تلقى مؤخرًا "عدة مئات" من التقارير الجديدة عن كائنات مجهولة الهوية، وفقًا للبنتاغون.
وكان تقرير للمخابرات الوطنية الأمريكية في عام 2021، قد أشار إلى أن ظواهر "يو إيه بي" يمكن أن تشكل مشاكل للأمن القومي للبلاد.
وأشار التقرير إلى 144 حالة من حالات المشتبه في مشاهدتها "يو إيه بي" والتي لا يمكن تفسيرها
بشكل كافٍ، وفي الوقت نفسه، قال التقرير إنه لا توجد استنتاجات لا لبس فيها حول طبيعة هذه الظواهر، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت، والمزيد من المال لدراستها.