https://sputnikarabic.ae/20221217/مسؤول-استخباراتي-أمريكي-البنتاغون-لم-يجد-حتى-الآن-دليلا-على-زيارات-فضائية-للأرض-1071289892.html

مسؤول استخباراتي أمريكي: البنتاغون لم يجد حتى الآن دليلا على زيارات فضائية للأرض

مسؤول استخباراتي أمريكي: البنتاغون لم يجد حتى الآن دليلا على زيارات فضائية للأرض

قال مسؤول استخباراتي أمريكي إن البنتاغون لم يعثر حتى الآن، على دليل لوجود نشاط أجنبي على الأرض. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T09:58+0000

2022-12-17T09:58+0000

2022-12-17T10:00+0000

البنتاغون الأمريكي

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وفي إجابته على سؤال عما إذا كان هناك أي دليل من الحوادث السابقة، بما في ذلك تحطم المركبات، والتي قد يكون لها آثار لأشياء من أصل غريب، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للمخابرات والأمن، رونالد مولتري، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تعثر حتى الآن على دليل على زيارات فضائية للأرض.تصريحات مولتري، جاءت خلال اجتماع للمكتب الذي تم إنشاؤه لدراسة البيانات الخاصة بالظواهر الجوية غير المحددة (يو إيه بي)، موضحا أن المكتب تلقى مؤخرًا "عدة مئات" من التقارير الجديدة عن كائنات مجهولة الهوية، وفقًا للبنتاغون.وأشار التقرير إلى 144 حالة من حالات المشتبه في مشاهدتها "يو إيه بي" والتي لا يمكن تفسيرها بشكل كافٍ، وفي الوقت نفسه، قال التقرير إنه لا توجد استنتاجات لا لبس فيها حول طبيعة هذه الظواهر، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت، والمزيد من المال لدراستها.طالع أيضا: أوباما يكشف سرا عن المخلوقات الفضائية ومجسماتها

https://sputnikarabic.ae/20170719/بالأدلة-مخلوقات-فضائية-تعيش-مع-البشر-على-الأرض-1025167710.html

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