https://sputnikarabic.ae/20221217/مشرعون-أمريكيون-يطالبون-بزيادة-الدعم-العسكري-لتايوان-وأوكرانيا-1071306801.html
مشرعون أمريكيون يطالبون بزيادة الدعم العسكري لتايوان وأوكرانيا
مشرعون أمريكيون يطالبون بزيادة الدعم العسكري لتايوان وأوكرانيا
دعا مشرعون أمريكيون ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة حجم الدعم العسكري لتايوان (الصين) وأوكرانيا في الميزانية المقبلة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T18:03+0000
2022-12-17T18:03+0000
2022-12-17T18:03+0000
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وطالب كل من السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجيمس ريش، العضو البارز في المجلس، بتقديم دعم إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجيش الأوكراني، و250 مليون دولار أخرى لدعم حلفاء كييف، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوات انضم إليها كل من جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والعضو البارز مايكل ماكول.وأوضحت أنهم أرسلوا رسالة إلى قيادة الكونغرس، الخميس الماضي، تتضمن ما يطالبون به من دعم لتايوان وأكرانيا.وفيما يخص تايوان (الصين)، طالب نواب الكونغرس بتوفير دعم طارئ للجزيرة يقدر بـ 500 مليون دولار، إضافة إلى المطالب بمخصصات أخرى تقدر بمليار دولار، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى وجود مخاوف من قيام الصين بغزوها، على حد وصفهم.واعتبر المشرعون الأمريكيون في خطابهم إلى قيادة الكونغرس أن حجم التهديد الذي تواجهه الجزيرة غير مسبوق.يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر، الأسبوع الماضي، برامج مساعدات عسكرية لكل من أوكرانيا وتايوان.
https://sputnikarabic.ae/20221209/البنتاغون-المساعدات-الأمنية-الأمريكية-لأوكرانيا-لا-تؤثر-سلبا-على-مبيعات-الأسلحة-في-تايوان-1071004341.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
مشرعون أمريكيون يطالبون بزيادة الدعم العسكري لتايوان وأوكرانيا
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دعا مشرعون أمريكيون ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة حجم الدعم العسكري لتايوان (الصين) وأوكرانيا في الميزانية المقبلة.
وطالب كل من السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجيمس ريش، العضو البارز في المجلس، بتقديم دعم إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجيش الأوكراني، و250 مليون دولار أخرى لدعم حلفاء كييف، حسبما ذكرت
صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوات انضم إليها كل من جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والعضو البارز مايكل ماكول.
وأوضحت أنهم أرسلوا رسالة إلى قيادة الكونغرس، الخميس الماضي، تتضمن ما يطالبون به من دعم لتايوان وأكرانيا
.
وفيما يخص تايوان (الصين)، طالب نواب الكونغرس بتوفير دعم طارئ للجزيرة يقدر بـ 500 مليون دولار، إضافة إلى المطالب بمخصصات أخرى تقدر بمليار دولار، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى وجود مخاوف من قيام الصين بغزوها، على حد وصفهم.
واعتبر المشرعون الأمريكيون في خطابهم إلى قيادة الكونغرس أن حجم التهديد الذي تواجهه
الجزيرة غير مسبوق.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر، الأسبوع الماضي، برامج مساعدات عسكرية لكل من أوكرانيا وتايوان
.