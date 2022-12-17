https://sputnikarabic.ae/20221217/مشرعون-أمريكيون-يطالبون-بزيادة-الدعم-العسكري-لتايوان-وأوكرانيا-1071306801.html

مشرعون أمريكيون يطالبون بزيادة الدعم العسكري لتايوان وأوكرانيا

مشرعون أمريكيون يطالبون بزيادة الدعم العسكري لتايوان وأوكرانيا

دعا مشرعون أمريكيون ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة حجم الدعم العسكري لتايوان (الصين) وأوكرانيا في الميزانية المقبلة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T18:03+0000

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وطالب كل من السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجيمس ريش، العضو البارز في المجلس، بتقديم دعم إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجيش الأوكراني، و250 مليون دولار أخرى لدعم حلفاء كييف، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوات انضم إليها كل من جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والعضو البارز مايكل ماكول.وأوضحت أنهم أرسلوا رسالة إلى قيادة الكونغرس، الخميس الماضي، تتضمن ما يطالبون به من دعم لتايوان وأكرانيا.وفيما يخص تايوان (الصين)، طالب نواب الكونغرس بتوفير دعم طارئ للجزيرة يقدر بـ 500 مليون دولار، إضافة إلى المطالب بمخصصات أخرى تقدر بمليار دولار، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى وجود مخاوف من قيام الصين بغزوها، على حد وصفهم.واعتبر المشرعون الأمريكيون في خطابهم إلى قيادة الكونغرس أن حجم التهديد الذي تواجهه الجزيرة غير مسبوق.يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر، الأسبوع الماضي، برامج مساعدات عسكرية لكل من أوكرانيا وتايوان.

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