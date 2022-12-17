https://sputnikarabic.ae/20221217/مقتل-طالبين-وإصابة-2-آخرين-بإطلاق-نار-قرب-مدرسة-في-شيكاغو-الأمريكية-فيديو-1071285265.html
مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو الأمريكية... فيديو
مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو الأمريكية... فيديو
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو الأمريكية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T07:00+0000
2022-12-17T07:00+0000
2022-12-17T07:02+0000
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وتداول مستخدمون لشبكات التواصل مقاطع مصورة تظهر وجود الشرطة في مكان إطلاق النار قرب المدرسة.وحسب قناة "سي بي إس"، قال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما.فيما أوضح متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته.بينما تعرض صبي وفتاة آخرين بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.ووفقا للشرطة، لم يتم التعرف على من أطلقوا النار حتى الآن، لم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم، وتحاول الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث من خلال الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو الأمريكية... فيديو
07:00 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وتداول مستخدمون لشبكات التواصل مقاطع مصورة تظهر وجود الشرطة في مكان إطلاق النار قرب المدرسة.
وحسب قناة "سي بي إس"، قال
مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما.
فيما أوضح متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته.
بينما تعرض صبي وفتاة آخرين بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.
ووفقا للشرطة، لم يتم التعرف على من أطلقوا النار حتى الآن، لم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم، وتحاول الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث من خلال الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة.