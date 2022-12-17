https://sputnikarabic.ae/20221217/منظمة-الطاقة-النووية-الإيرانية-قدرة-التخصيب-وصلت-إلى-أكثر-من-الضعف-في-كل-تاريخ-هذه-الصناعة-1071293543.html
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قدرة التخصيب وصلت إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قدرة التخصيب وصلت إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة
أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن مستوى التخصيب في البلاد وصل إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة، وذلك بفضل تطبيق... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T12:48+0000
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وأضاف إسلامي في اجتماع مع أعضاء الفصيل الاستراتيجي في البرلمان الإيراني، الذي عقد في منظمة الطاقة الذرية، أن قانون العمل الاستراتيجي هو قانون جيد لتطوير الصناعة النووية وتم تنفيذه بشكل جيد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع إسلامي مشيرا إلى أنه "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات الدولة، والتي على أساسها ستمضي خطط المنظمة".وأكد أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يحققان وفورات اقتصادية كبيرة للبلاد وفعالة في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري وغير المتجدد والمشاكل البيئية".وواصل منوها أنه "إذا تم الاهتمام بهذه القضية، فيمكننا إيجاد موارد جيدة لتطوير المعرفة النووية وتقديم المساعدة لقطاعات أخرى مثل الطب والزراعة".
https://sputnikarabic.ae/20221123/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-بدأت-تخصيب-اليورانيوم-حتى-60-في-مفاعل-فوردو-النووي-1070455174.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قدرة التخصيب وصلت إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة
12:48 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن مستوى التخصيب في البلاد وصل إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة، وذلك بفضل تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي للتخصيب.
وأضاف إسلامي في اجتماع مع أعضاء الفصيل الاستراتيجي في البرلمان الإيراني، الذي عقد في منظمة الطاقة الذرية، أن قانون العمل الاستراتيجي هو قانون جيد لتطوير الصناعة النووية وتم تنفيذه بشكل جيد، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأردف: "أدى تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي للتخصيب إلى وصول مستوى التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة".
وتابع إسلامي مشيرا إلى أنه "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات الدولة، والتي على أساسها ستمضي خطط المنظمة".
وأكد أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يحققان وفورات اقتصادية كبيرة للبلاد وفعالة في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري وغير المتجدد والمشاكل البيئية".
وواصل منوها أنه "إذا تم الاهتمام بهذه القضية، فيمكننا إيجاد موارد جيدة لتطوير المعرفة النووية وتقديم المساعدة لقطاعات أخرى مثل الطب والزراعة".