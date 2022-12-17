عربي
https://sputnikarabic.ae/20221217/منظمة-الطاقة-النووية-الإيرانية-قدرة-التخصيب-وصلت-إلى-أكثر-من-الضعف-في-كل-تاريخ-هذه-الصناعة-1071293543.html
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قدرة التخصيب وصلت إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قدرة التخصيب وصلت إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة
أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن مستوى التخصيب في البلاد وصل إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة، وذلك بفضل تطبيق... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T12:48+0000
2022-12-17T12:51+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
وأضاف إسلامي في اجتماع مع أعضاء الفصيل الاستراتيجي في البرلمان الإيراني، الذي عقد في منظمة الطاقة الذرية، أن قانون العمل الاستراتيجي هو قانون جيد لتطوير الصناعة النووية وتم تنفيذه بشكل جيد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع إسلامي مشيرا إلى أنه "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات الدولة، والتي على أساسها ستمضي خطط المنظمة".وأكد أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يحققان وفورات اقتصادية كبيرة للبلاد وفعالة في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري وغير المتجدد والمشاكل البيئية".وواصل منوها أنه "إذا تم الاهتمام بهذه القضية، فيمكننا إيجاد موارد جيدة لتطوير المعرفة النووية وتقديم المساعدة لقطاعات أخرى مثل الطب والزراعة".
https://sputnikarabic.ae/20221123/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-بدأت-تخصيب-اليورانيوم-حتى-60-في-مفاعل-فوردو-النووي-1070455174.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قدرة التخصيب وصلت إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة

12:48 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 17.12.2022)
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن مستوى التخصيب في البلاد وصل إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة، وذلك بفضل تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي للتخصيب.
وأضاف إسلامي في اجتماع مع أعضاء الفصيل الاستراتيجي في البرلمان الإيراني، الذي عقد في منظمة الطاقة الذرية، أن قانون العمل الاستراتيجي هو قانون جيد لتطوير الصناعة النووية وتم تنفيذه بشكل جيد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأردف: "أدى تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي للتخصيب إلى وصول مستوى التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعف في كل تاريخ هذه الصناعة".

صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم حتى 60% في مفاعل "فوردو" النووي
23 نوفمبر, 08:29 GMT
وتابع إسلامي مشيرا إلى أنه "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات الدولة، والتي على أساسها ستمضي خطط المنظمة".
وأكد أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يحققان وفورات اقتصادية كبيرة للبلاد وفعالة في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري وغير المتجدد والمشاكل البيئية".
وواصل منوها أنه "إذا تم الاهتمام بهذه القضية، فيمكننا إيجاد موارد جيدة لتطوير المعرفة النووية وتقديم المساعدة لقطاعات أخرى مثل الطب والزراعة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала