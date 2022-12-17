https://sputnikarabic.ae/20221217/هل-تتخلى-اليابان-عن-عقيدتها-العسكرية-الدفاعية؟--1071299652.html

هل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟

هل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟

أعلنت اليابان عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تتضمن تعديلا لسياستها الأمنية لما بعد الحرب العالمية، والتي تبنتها طيلة 6 عقود. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T15:37+0000

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هل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟ هل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟

وتتجه اليابان من خلال هذه الاستراتيجية إلى تخصيص 313 مليار دولار على مدار خمسة أعوام لتسليح جيشها عبر واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، من أجل مواجهة ما وصفته بـ "التحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة".وحددت طوكيو طموحاتها في استراتيجيتها الجديدة، حيث تسعى للعب دور أكثر نشاطا في الأمن الإقليمي، وقالت إنها "ستحقق توازنا جديدا في العلاقات الدولية" من خلال العمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".وأكد أنه "من غير الوارد أن تتفاقم الأمور إلى مواجه عسكرية مع الصين، لكن اليابان تريد أن تقول إنها باتت مستعدة عسكريا بعد الإطلاقات الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية ومرورها فوق أراضي اليابان، وبعد توسع الأنشطة البحرية الصينية في المنطقة ما ينظر إليه على أنه محاولة تغيير الوضع الراهن بالقوة وبناء القواعد العسكرية في جزر نائية".وأكد أنه "بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت ضغوط من واشنطن على اليابان لتتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن الإقليمي، وبدأت تظهر اتجاهات جديدة وتغييرات في الدستور السلمي الياباني باتجاه العسكرة، وسيكون لهذا التحول تداعيات كبيرة في منطقة تشهد برنامجا نوويا وصاروخيا لكوريا الشمالية وتشهد صعودا عسكريا للصين".وأكدت أن "هناك تحول في السياسية اليابانية دفعته الولايات المتحدة من أجل وضع اليابان في مواجهة مباشرة مع الصين، وأيضا هناك محاولة أمريكية لجعل اليابان تتحمل التكلفة الأكبر في تلك المواجهة، كما حدث للأوروبيين في المواجهة بين الناتو وروسيا في الأزمة الأوكرانية".وقالت إن المسؤولين الأمريكيين يريدون مساعدة دول آسيا على كبح صعود الصين، وهناك ضغوط أمريكية لتوسيع النشاط العسكري الياباني والكوري، وزيادة المناورات الكورية واليابانية المشتركة من أجل عرقلة النفوذ الصيني.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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