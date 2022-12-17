https://sputnikarabic.ae/20221217/واشنطن-تقول-إنها-لا-تسعى-للصراع-مع-موسكو-وحزمة-عقوبات-أوروبية-تاسعة-ضد-روسيا-1071296841.html

واشنطن تقول إنها لا تسعى للصراع مع موسكو... وحزمة عقوبات أوروبية تاسعة ضد روسيا

واشنطن تقول إنها لا تسعى للصراع مع موسكو... وحزمة عقوبات أوروبية تاسعة ضد روسيا

في هذه الحلقة من برنامج "عالم سبوتنيك"، نناقش: موسكو تؤكد أن واشنطن عاجزة عن الحوار والبنتاغون يقول إنه لا يسعى للصراع مع روسيا، وحزمة عقوبات تاسعة تصدرها... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T14:49+0000

2022-12-17T14:49+0000

2022-12-17T14:49+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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واشنطن تقول إنها لا يسعى للصراع مع موسكو.. وحزمة عقوبات أوروبية تاسعة ضد روسيا.. وتونس تنتخب البرلمان واشنطن تقول إنها لا يسعى للصراع مع موسكو.. وحزمة عقوبات أوروبية تاسعة ضد روسيا.. وتونس تنتخب البرلمان

كما نناقش أيضا: جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد بدون مشاركة حركة النهضة، ووزارة الخارجية في حكومة الدبيبة ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصر، والاستهلاك العالمي للفحم يرتفع إلى مستوى قياسي مع تعاظم أزمة الطاقة.موسكو تؤكد أن واشنطن عاجزة عن الحوار والبنتاغون يقول إنه لا يسعى للصراع مع روسياقال البنتاغون الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا وتسعى فقط لتقديم المساعدة لأوكرانيا.وفي إفادة صحفية للسكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، ذكر أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر معها، مشيرا إلى أنها تركز على تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بحسب وصفه.من جانبها، ترى روسيا بأن الولايات المتحدة عاجزة عن الحوار المتكافئ والمنافسة الشريفة، من خلال تصريحاتها العدائية تجاه روسيا والصين.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن تتبع معايير مزدوجة في التعامل مع الأحداث الدولية.وأضاف أن التصريحات تخاطب الرأي العام الداخلي، في محاولة الإيحاء بأن هناك محاولات للوصول إلى تسوية دبلوماسية، موضحا أن الولايات المتحدة لا تقوم بتقديم مساعدات عسكرية فقط، بل هناك جبهة خفية داخل الحرب تلعب أدوارها المخابرات، وتقوم بتقديم معلومات حيوية للجانب الأوكراني.حزمة عقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصيات سياسية ووزراء وقيودا اقتصاديةأقر الاتحاد الأوروبي، رسميًا، حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا، تشتمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.كما تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من القيود الاقتصادية، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من مائتي فرد ومنظمة.وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية، وتوسيع قيود تصدير التكنولوجيا، وفرض حظر على الاستثمارات في الصناعات المختلفة، إضافة لثلاثة بنوك وقنوات تلفزيونية.في المقابل، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو، يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.وبيّن أن الهدف من العقوبات "إسكات الرأي العام أمام الأصوات العالية داخل أوروبا والنخب النقابية والمعارضة، وأمام صعود اليمين الأوروبي، لذلك فهي تحاول أن تعطي انطباعا بأنها تضع حزمة من العقوبات الصارمة التي قد تؤثر على اقتصاد روسيا وعلى وضعية روسيا في المحافل الدولية".جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد بدون مشاركة حركة النهضةانطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التونسية لاختيار 161 مقعدا بمجلس النواب. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم السبت لحوالي تسعة ملايين ناخب، مسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بصوته في مركز الاقتراع بالعاصمة، ودعا التونسيين إلى الإقبال على التصويت لصنع تاريخ جديد للبلاد.وقال سعيد، إن أعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، الذين يمكنهم سحبها في أي وقت إذا لم يكونوا أهلا للثقة.وأضاف أن أهم الأحزاب قاطعت هذه الانتخابات ودعت أيضا إلى المقاطعة وحتى القانون الانتخابي فيه التصويت على الأفراد وليس على القوائم الحزبية، وبالتالي غياب الأحزاب السياسية أفقد الحملة الانتخابية طيلة الأيام الفائتة نكهتها التنافسية.وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصرأعلنت وزارة الخارجية الليبية، في حكومة الوحدة الوطنية، رفضها قرار مصر بترسيم الحدود الغربية، معتبرة أنه انتهاك للمياه الإقليمية والجرف ‏القاري لدولة ليبيا.وفي بيان رسمي، قالت خارجية الدبيبة إن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد.وشددت الخارجية الليبية على أنها ستحيل ما وصفته بالنزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات.وأوضح أن هناك عدم توافق في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة البحرية، وأن هناك إشكاليات، معتبرا أن الرفض الليبي يعني أنه لا مجال لإمكانية إتمام إجراءات التثبت والتشغيل فيما يتعلق بهذه الحدود.الاستهلاك العالمي للفحم يرتفع إلى مستوى قياسي مع تعاظم أزمة الطاقةتتسارع أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الروسي في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة ما جعلهم يعودون للاعتماد على الفحم بدرجات متفاوتة.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن استخدام الفحم على مستوى العالم سيرتفع 1.2 % هذا العام، وهذا يعادل استخدامًا سنويًا قياسيًا قدره 8.025 مليار طن، متجاوزًا الارتفاع السابق البالغ 7.997 مليار طن في عام 2013.وأوضح أن هذه العملية تحمل أضرار بالغة الخطورة للبيئة، بما تحمله من استنزاف للموارد الطبيعية الموجودة، وهذه العملية قد تكون أسوأ الخيارات التي عاد إليها العالم في الوقت الحالي، نظراً لضررها والآثار التي ستنتج عنها مستقبلاً.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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