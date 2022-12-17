https://sputnikarabic.ae/20221217/وسط-احتجاجات-واسعة-ماذا-تضمن-اتصال-الرئيس-المصري-بملك-الأردن-1071294927.html
وسط احتجاجات واسعة... ماذا تضمن اتصال الرئيس المصري بملك الأردن
وسط احتجاجات واسعة... ماذا تضمن اتصال الرئيس المصري بملك الأردن
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T13:38+0000
2022-12-17T13:38+0000
2022-12-17T13:38+0000
مصر
أخبار الأردن
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ملك الأردن عبدالله الثاني
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و"تطرق الاتصال إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وعبر الرئيس المصري للعاهل الأردني "عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وشدد على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".من ناحيته، أشاد ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي "بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس المصري، وأكد تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة".يأتي ذلك بينما تشهد المملكة الأردنية احتجاجات وتوترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.وفي الأيام الأخيرة، شهدت محافظات في جنوب الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضم إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا، وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في كل من معان والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مأدبا (35 كلم جنوب عمان) تضامنا.وأسفرت أعمال شغب عن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.
https://sputnikarabic.ae/20210327/ملك-الأردن-يجري-اتصالا-بالسيسي-1048486309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الأردن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني
مصر, أخبار الأردن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني
وسط احتجاجات واسعة... ماذا تضمن اتصال الرئيس المصري بملك الأردن
تابعنا عبر
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
و"تطرق الاتصال إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
وعبر الرئيس المصري للعاهل الأردني "عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وشدد على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".
من ناحيته، أشاد ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي "بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس المصري، وأكد تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة".
يأتي ذلك بينما تشهد المملكة الأردنية احتجاجات وتوترات جراء إضراب أعلنه
سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
وفي الأيام الأخيرة، شهدت محافظات في جنوب الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضم إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا، وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في كل من معان والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مأدبا (35 كلم جنوب عمان) تضامنا.
وأسفرت أعمال شغب عن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.