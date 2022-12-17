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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221217/وليد-الركراكي-هدف-المغرب-والأفارقة-الفوز-بكأس-العالم-في-يوم-من-الأيام-1071310402.html
وليد الركراكي: هدف المغرب والأفارقة الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام
وليد الركراكي: هدف المغرب والأفارقة الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام
قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، إن منتخب بلاده والمنتخبات الأفريقية بات هدفها الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام، متوقعا أن يفوز... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T21:53+0000
2022-12-17T21:54+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
أخبار المغرب اليوم
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وشرح الركراكي، وهو أول مدرب إفريقي يصل إلى ربع نهائي المونديال، الأسباب التي أدت إلى هزيمة المغرب اليوم أمام منتخب كرواتيا (1-2)، وقال "خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء وعانينا من الكثير من الإرهاق".وأضاف: "تحسّنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة.. سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائما خائبا لأننا منافسون".وتابع الركراكي "الخسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".وأكد "هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين عن المنتخبات الكبرى".وأنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال "قطر 2022"، بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20221217/مودريتش-يحسم-موقفه-من-اعتزال-اللعب-دوليا-بعد-فوز-كرواتيا-على-المغرب-1071308267.html
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رياضة, أخبار المغرب اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم

وليد الركراكي: هدف المغرب والأفارقة الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام

21:53 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 21:54 GMT 17.12.2022)
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، إن منتخب بلاده والمنتخبات الأفريقية بات هدفها الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام، متوقعا أن يفوز منتخب أفريقي بكأس العالم خلال الـ15 عاماً المقبلة، مشيرا إلى أن التجربة الأخيرة في كأس العالم أضافت كثيرا من الخبرات إليهم.
وشرح الركراكي، وهو أول مدرب إفريقي يصل إلى ربع نهائي المونديال، الأسباب التي أدت إلى هزيمة المغرب اليوم أمام منتخب كرواتيا (1-2)، وقال "خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء وعانينا من الكثير من الإرهاق".
وأضاف: "تحسّنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة.. سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائما خائبا لأننا منافسون".
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وتابع الركراكي "الخسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".
وأكد "هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين عن المنتخبات الكبرى".
وأنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال "قطر 2022"، بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.
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