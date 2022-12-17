https://sputnikarabic.ae/20221217/90-جنديا-وثلاث-دبابات-و16-مركبة-حصيلة-خسائر-الجيش-الأوكراني-في-لوغانسك-أمس-فقط-1071292225.html
90 جنديا وثلاث دبابات و16 مركبة... حصيلة خسائر الجيش الأوكراني في لوغانسك أمس فقط
90 جنديا وثلاث دبابات و16 مركبة... حصيلة خسائر الجيش الأوكراني في لوغانسك أمس فقط
أعلنت القوات في لوغانسك أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 90 جنديًا خلال القتال أمس فقط. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T11:40+0000
2022-12-17T11:40+0000
2022-12-17T11:40+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062167933_0:21:2730:1557_1920x0_80_0_0_f9216a2828ad53af570b0bd1e550bc0c.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها نشرته اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، قدرت جمهورية لوغانسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 فردًا وثلاث دبابات في القتال في اليوم الماضي.وجاء في البيان: "العدو تكبد خسائر في القوة البشرية والعتاد خلال هجوم شنته قوات في اليوم الماضي".وأضاف أنه تم تدمير ما يصل إلى 90 فردا، وثلاث دبابات، وخمس ناقلات جند مدرعة، ونظامين مدفعيين، و16 مركبة متخصصة".كما دمرت قوات دونيتسك نظام مدفعية أوكراني ورادار إنذار مبكر متحرك وطائرتين عسكريتين من دون طيار وثماني مركبات مدرعة وعربات نقل.طالع أيضا: قديروف يعلن عن خسائر فادحة بين صفوف المرتزقة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220511/أوكرانيا-ملاحقة-من-يعلن-عن-خسائر-الجيش-1062090137.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062167933_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ea64b21e96169f90b2f175a2ea72ef86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
90 جنديا وثلاث دبابات و16 مركبة... حصيلة خسائر الجيش الأوكراني في لوغانسك أمس فقط
تابعنا عبر
أعلنت القوات في لوغانسك أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 90 جنديًا خلال القتال أمس فقط.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها نشرته اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، قدرت جمهورية لوغانسك الشعبية، أن القوات المسلحة
الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 فردًا وثلاث دبابات في القتال في اليوم الماضي.
وجاء في البيان: "العدو تكبد خسائر في القوة البشرية والعتاد خلال هجوم
شنته قوات في اليوم الماضي".
وأضاف أنه تم تدمير ما يصل إلى 90 فردا، وثلاث دبابات، وخمس ناقلات جند مدرعة، ونظامين مدفعيين، و16 مركبة متخصصة".
وقُتل أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا ودُمرت دبابتان على خط المواجهة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما دمرت قوات دونيتسك نظام مدفعية أوكراني ورادار إنذار مبكر متحرك وطائرتين عسكريتين من دون طيار وثماني مركبات مدرعة وعربات نقل.