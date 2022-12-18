https://sputnikarabic.ae/20221218/أردوغان-يتوجه-إلى-الدوحة-لحضور-حفل-اختتام-كأس-العالم-1071323113.html
الرئيس التركي يتوجه إلى قطر لحضور حفل اختتام كأس العالم
الرئيس التركي يتوجه إلى قطر لحضور حفل اختتام كأس العالم
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده، اليوم الأحد، إلى الدوحة للمشاركة في حفل اختتام كأس العالم 2022، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T12:26+0000
2022-12-18T12:26+0000
2022-12-18T12:53+0000
رجب طيب أردوغان
كأس العالم 2002
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن أردوغان استقل طائرة خاصة من مطار أتاتورك بإسطنبول، متوجها إلى قطر.ورافق الرئيس التركي في زيارته وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن وعددا من النواب.ويختتم اليوم مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بنهائي مثير بين منتخب الأرجنتين الحالم بتتويج مسيرة نجمه ليونيل ميسي بالمجد ومنتخب فرنسا الباحث عن الانضمام إلى ناد ضيق للمحتفظين بلقبهم.
https://sputnikarabic.ae/20221217/أردوغان-يقول-إن-الحكم-بحبس-رئيس-بلدية-إسطنبول-الكبرى-لم-يحسم-1071293106.html
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رجب طيب أردوغان, كأس العالم 2002
رجب طيب أردوغان, كأس العالم 2002
الرئيس التركي يتوجه إلى قطر لحضور حفل اختتام كأس العالم
12:26 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 18.12.2022) تابعنا عبر
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده، اليوم الأحد، إلى الدوحة للمشاركة في حفل اختتام كأس العالم 2022، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن أردوغان استقل طائرة خاصة من مطار أتاتورك بإسطنبول، متوجها إلى قطر.
ورافق الرئيس التركي
في زيارته وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن وعددا من النواب.
ويختتم اليوم مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بنهائي مثير بين منتخب الأرجنتين الحالم بتتويج مسيرة نجمه ليونيل ميسي بالمجد ومنتخب فرنسا الباحث عن الانضمام إلى ناد ضيق للمحتفظين بلقبهم.