https://sputnikarabic.ae/20221218/أكبر-شركة-للنفط-الصخري-ترد-على-اتهامات-البيت-الأبيض-بعدم-الوطنية-1071318629.html

أكبر شركة للنفط الصخري ترد على اتهامات البيت الأبيض "بعدم الوطنية"

أكبر شركة للنفط الصخري ترد على اتهامات البيت الأبيض "بعدم الوطنية"

رد رئيس أكبر شركة للتنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة، على مزاعم البيت الأبيض بأن القطاع يتصرف ضد المصلحة الوطنية لعدم تسريعه عمليات الحفر، مؤكدا أن... 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T10:45+0000

2022-12-18T10:45+0000

2022-12-18T10:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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اقتصاد

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في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسز" ومقرها تكساس، إن استثمار الأرباح في نمو أسرع للإنتاج على حساب عائدات المساهمين، سيؤدي إلى فرار المستثمرين وترك القطاع "في قاع" سوق الأسهم.تأتي تعليقاته بعدما قال عاموس هوشتاين، كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض، للصحيفة إنه "سلوك غير أمريكي" من الشركات أن توجه أرباحا قياسية تغذيها الأزمة الأوكرانية إلى عائدات المساهمين.ودعا هوشتاين الشركات إلى "اغتنام اللحظة" بضخ المزيد من النفط لتعويض اضطراب السوق، مرددا تعليقات الرئيس جو بايدن الذي انتقد الصناعة لـ"تربحها" من الأزمة، حيث أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يسمح لهم بجني أرباح قياسية.لكن شيفيلد قال إن استخدام المكاسب غير المتوقعة للعودة إلى معدلات النمو المسجلة خلال طفرة النفط الصخري، من شأنه أن يقضي على جهود الصناعة لاستعادة المستثمرين الذين فروا من القطاع خلال عقد من نوبات الحفر المليئة بالديون.وفي إشارة إلى مخاطر انهيار القيمة السوقية، أضاف: "عليك أن تدرك أنه عندما تحقق عائدا بنسبة 2% على رأس المال المستخدم، ينتهي بك الأمر في أسفل مؤشر ’إس آند بي 500‘، ولذا إذا انتهى بنا الأمر إلى فعل ما يطلب منا القيام به، فسننتهي في أسفل المؤشر".استمرت المواجهة بين واشنطن وشركات النفط منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى تضخم الأسعار في أمريكا واستفادة موسكو من عائدات كبيرة.في غضون ذلك، تفوقت أسهم النفط والغاز الأمريكية على القطاعات الأخرى هذا العام من حيث الأداء في البورصة، حيث يستخدم المشغلون المكاسب غير المتوقعة لدفع أرباح كبيرة وتقوية الميزانيات العمومية بدلا من زيادة حفر الآبار.يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط نحو 12 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو أقل من الرقم القياسي المرتفع البالغ 13 مليون برميل يوميا في عام 2019.

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