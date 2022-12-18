https://sputnikarabic.ae/20221218/إبراهيم-رئيسي-يهنئ-تميم-بن-حمد-بمناسبة-العيد-الوطني-في-قطر-1071328794.html
إبراهيم رئيسي يهنئ تميم بن حمد بمناسبة العيد الوطني في قطر
إبراهيم رئيسي يهنئ تميم بن حمد بمناسبة العيد الوطني في قطر
بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني القطري. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T15:12+0000
2022-12-18T15:12+0000
2022-12-18T15:12+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني قد أبرق أو بعث بتهنئة إلى أمير قطر مهنئا إياه والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لقطر، الذي يحل في الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.وقال إبراهيم رئيسي:وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تطوير وتعزيز التعاون بين الدولتين على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، وصولا إلى السلام والاستقرار المستدامين.وتحتفل قطر بيومها الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو يوم ذو أهمية كبيرة في تاريخ البلاد، فهو اليوم المعروف أيضا باسم يوم المؤسِّس، إحياء لذكرى توحيد البلاد في عام 1878، وهو اليوم الذي خلف فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني والده بصفته زعيم قبائل قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221217/أمير-قطر-يصدر-عفوا-عن-سجناء-بمناسبة-اليوم-الوطني-لبلاده-1071308014.html
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العالم العربي, قطر, إيران
العالم العربي, قطر, إيران
إبراهيم رئيسي يهنئ تميم بن حمد بمناسبة العيد الوطني في قطر
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بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني القطري.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني قد أبرق أو بعث بتهنئة إلى أمير قطر مهنئا إياه والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لقطر، الذي يحل في الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
إنني أتطلع في ضوء المشتركات الدينية والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين، أن نشاهد توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تطوير وتعزيز التعاون بين الدولتين على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، وصولا إلى السلام والاستقرار المستدامين.
وتحتفل قطر بيومها الوطني
في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو يوم ذو أهمية كبيرة في تاريخ البلاد، فهو اليوم المعروف أيضا باسم يوم المؤسِّس، إحياء لذكرى توحيد البلاد في عام 1878، وهو اليوم الذي خلف فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني والده بصفته زعيم قبائل قطر.