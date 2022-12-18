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https://sputnikarabic.ae/20221218/إحصاء-كويتي-رسمي-776-قضية-قتل-خلال-10-أشهر-1071316904.html
إحصاء كويتي رسمي: 776 قضية قتل خلال 10 أشهر
إحصاء كويتي رسمي: 776 قضية قتل خلال 10 أشهر
أظهر بيان صادر عن وزارة العدل الكويتية، إحصاء بوقوع 776 قضية قتل واعتداء على النفس، في البلاد، في مدة زمنية تبلغ 10 أشهر فقط. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T09:28+0000
2022-12-18T09:28+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فإن الإحصاء شمل كل أنواع الجرائم، والقرارات الصادرة فيها، من قتل واعتداء على النفس، والمخدرات واعتداء على السمعة وغيرها.وفيما احصى البيان أن "قضايا الجنايات الواردة للنيابة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 بلغت 8610 قضايا"، لفت إلى أن "قضايا القتل والاعتداء على النفس بلغت 776 قضية، مقابل 320 جريمة خطف وحجز".وأوضح البيان أن "قضايا الاعتداء على مال الغير بلغت 1560، مقابل 858 قضية أخرى متنوعة، وبلغ عدد القضايا التي حُفظت 3934 قضية جنايات من بين القضايا المتصرف فيها أمام النيابة العامة".وتضمن البيان كذلك إحصاء عن أوامر المنع من السفر، حيث رصد صدور "نحو 48 ألف أمر منع سفر بحق مواطنين ومقيمين خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.طالع أيضا: جريمة صباح السالم هزت الكويت... انطلاق محاكمة قاتل "فرح أكبر"
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

إحصاء كويتي رسمي: 776 قضية قتل خلال 10 أشهر

09:28 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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أظهر بيان صادر عن وزارة العدل الكويتية، إحصاء بوقوع 776 قضية قتل واعتداء على النفس، في البلاد، في مدة زمنية تبلغ 10 أشهر فقط.
ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فإن الإحصاء شمل كل أنواع الجرائم، والقرارات الصادرة فيها، من قتل واعتداء على النفس، والمخدرات واعتداء على السمعة وغيرها.
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وفيما احصى البيان أن "قضايا الجنايات الواردة للنيابة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 بلغت 8610 قضايا"، لفت إلى أن "قضايا القتل والاعتداء على النفس بلغت 776 قضية، مقابل 320 جريمة خطف وحجز".

وبينما رصد البيان بلوغ "جرائم الاعتداء على العرض والسمعة خلال الفترة نفسها 301"، أظهر أن "قضايا البنوك بلغت إضافة إلى 2605، فيما بلغت قضايا المخدرات 2190".

وأوضح البيان أن "قضايا الاعتداء على مال الغير بلغت 1560، مقابل 858 قضية أخرى متنوعة، وبلغ عدد القضايا التي حُفظت 3934 قضية جنايات من بين القضايا المتصرف فيها أمام النيابة العامة".
وتضمن البيان كذلك إحصاء عن أوامر المنع من السفر، حيث رصد صدور "نحو 48 ألف أمر منع سفر بحق مواطنين ومقيمين خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.
طالع أيضا: جريمة صباح السالم هزت الكويت... انطلاق محاكمة قاتل "فرح أكبر"
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