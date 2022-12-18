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https://sputnikarabic.ae/20221218/إسرائيل-تعلن-رسميا-ترحيل-المحامي-الفلسطيني-صلاح-الحموري-إلى-فرنسا-1071312742.html
إسرائيل تعلن رسميا ترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا
إسرائيل تعلن رسميا ترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن ترحيلها، اليوم الأحد، المحامي الحقوقي الفرنسي ‏الفلسطيني، صلاح الحموري.‏ 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:21+0000
2022-12-18T06:21+0000
إسرائيل
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وقالت الداخلية الإسرائيلية في بيان لها إن الحموري تم اصطحابه إلى المطار، حيث استقل طائرة متجهة إلى فرنسا، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ألغت تصريح إقامة حموري في القدس الشرقية.وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في مطلع الشهر الجاري عن انزعاجه من عزم السلطات الإسرائيلية ترحيل المحامي المقدسي صلاح الحموري، المعتقل منذ مارس/ آذار الماضي، دون توجيه تهمة له.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عبر "تويتر": "منزعجون من الترحيل الوشيك للسلطات الإسرائيلية للمقدسي صلاح الحموري، المحامي الفلسطيني الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان".وأعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية في الحكومة المنتهية ولايتها إياليت شاكيد شطب إقامة الحموري (37 عاما) في القدس وإبعاده إلى فرنسا إذ يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، بدعوى "ارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتشكيله خطرا على أمن إسرائيل"، وهي الاتهامات التي سبق ونفاها الحموري.ومنذ 7 مارس الماضي، يقبع صلاح الحموري في السجن الإسرائيلي، بعد إصدار السلطات العسكرية أمر اعتقال بحقه لمدة 3 أشهر، جرى تجديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.وكانت فرنسا قد أعربت في وقت سابق عن عدم رضاها عن قرار إسرائيل ترحيل صلاح الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مشددة على أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".
https://sputnikarabic.ae/20220606/إسرائيل-تمدد-اعتقال-المحامي-الفرنسي-الفلسطيني-صلاح-حموري-1063162858.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تعلن رسميا ترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا

06:21 GMT 18.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن ترحيلها، اليوم الأحد، المحامي الحقوقي الفرنسي ‏الفلسطيني، صلاح الحموري.‏
وقالت الداخلية الإسرائيلية في بيان لها إن الحموري تم اصطحابه إلى المطار، حيث استقل طائرة متجهة إلى فرنسا، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ألغت تصريح إقامة حموري في القدس الشرقية.
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
إسرائيل تمدد اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري
6 يونيو, 08:32 GMT
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في مطلع الشهر الجاري عن انزعاجه من عزم السلطات الإسرائيلية ترحيل المحامي المقدسي صلاح الحموري، المعتقل منذ مارس/ آذار الماضي، دون توجيه تهمة له.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عبر "تويتر": "منزعجون من الترحيل الوشيك للسلطات الإسرائيلية للمقدسي صلاح الحموري، المحامي الفلسطيني الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان".
وأعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية في الحكومة المنتهية ولايتها إياليت شاكيد شطب إقامة الحموري (37 عاما) في القدس وإبعاده إلى فرنسا إذ يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، بدعوى "ارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتشكيله خطرا على أمن إسرائيل"، وهي الاتهامات التي سبق ونفاها الحموري.
ومنذ 7 مارس الماضي، يقبع صلاح الحموري في السجن الإسرائيلي، بعد إصدار السلطات العسكرية أمر اعتقال بحقه لمدة 3 أشهر، جرى تجديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.
وكانت فرنسا قد أعربت في وقت سابق عن عدم رضاها عن قرار إسرائيل ترحيل صلاح الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مشددة على أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".
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