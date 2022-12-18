وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف 35".وتقدر القيمة الإجمالية لـ 11 طائرة "إف – 35" بأكثر من 1.1 مليار دولار، وهي خسائر فعلية للجيش الأمريكي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.ومن بين الـ 11 حادث كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 8 حوادث خسر فيها أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا، وهو ما يعني أن "إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي قبل أن تخوض معركة واحدة.أغلى سلاح في تاريخ الجيش الأمريكيتقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف – 35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ 66 عاما بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.وتوجد 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" تختلف تكلفة كل منها عن الآخر، حسبما ذكر الموقع:تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف - 35" من 2014 حتى 2022ما هي الدول الأخرى التي خسرت مقاتلات "إف - 35" قبل أن تستخدمها في حرب واحدة؟كانت اليابان وبريطانيا هما شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في خسارة أموال طائرة جراء تحطم مقاتلات شبحية من طراز "إف - 35" كما يلي:وبحسب الموقع الرسمي للطائرة "إف – 35"، فإن عدد ما تم إنتاجه منها حتى الآن تجاوز 875 طائرة، بينما تجاوز عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيار.ويشمل برنامج الصيانة الخاص بالطائرة أكثر من 13 ألفا و350 عامل منتشرين في 36 قاعدة حول العالم، بينما وصل عدد ساعات الطيران لـ "إف – 35" لأكثر من 600 ساعة طيران.

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، التي تحاول تسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، رغم أن خسائرها... 18.12.2022, سبوتنيك عربي

“إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي… ما هي تكلفة الطائرة الواحدة وما خسائر أمريكا منذ استخدامها؟

“إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي… ما هي تكلفة الطائرة الواحدة وما خسائر أمريكا منذ استخدامها؟

https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، التي تحاول تسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، رغم أن خسائرها تجاوزت مليار دولار، قبل أن تخوض معركة واحدة.

وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف 35".

وتقدر القيمة الإجمالية لـ 11 طائرة "إف – 35" بأكثر من 1.1 مليار دولار، وهي خسائر فعلية للجيش الأمريكي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.

ومن بين الـ 11 حادث كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 8 حوادث خسر فيها أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا، وهو ما يعني أن "إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي قبل أن تخوض معركة واحدة.

أغلى سلاح في تاريخ الجيش الأمريكي

تقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف – 35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ 66 عاما بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.

وتوجد 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" تختلف تكلفة كل منها عن الآخر، حسبما ذكر الموقع:

"إف – 35 إيه": نسخة مخصصة للقوات الجوية مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي وتكلفتها تقدر بـ 110 مليون دولار. "إف – 35 إيه": نسخة مخصصة للقوات الجوية مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي وتكلفتها تقدر بـ 110 مليون دولار. "إف – 35 بي": نسخة مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي وتقدر تكلفتها بـ 135 مليون دولار. "إف – 35 بي": نسخة مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي وتقدر تكلفتها بـ 135 مليون دولار. "إف – 35 سي": نسخة مصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات وتقدر تكلفتها بـ 117 مليون دولار. "إف – 35 سي": نسخة مصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات وتقدر تكلفتها بـ 117 مليون دولار.

تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف - 35" من 2014 حتى 2022

2014... احتراق طائرة خلال الإقلاع بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا. 2014... احتراق طائرة خلال الإقلاع بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا. 2018... في أبريل/ نيسان احترقت طائرة تابعة لمشاة البحرية. 2018... في أبريل/ نيسان احترقت طائرة تابعة لمشاة البحرية. 2018... في سبتمبر/ أيلول تحطمت طائرة خارج قاعدة مشاة البحرية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا. 2018... في سبتمبر/ أيلول تحطمت طائرة خارج قاعدة مشاة البحرية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا. 2020... في مايو/ أيار تحطمت طائرة خلال الهبوط بقاعدة إغلين الجوية. 2020... في مايو/ أيار تحطمت طائرة خلال الهبوط بقاعدة إغلين الجوية. 2020... في سبتمبر اصطدمت طائرة مع طائرة تزود بالوقود في أجواء كاليفورنيا. 2020... في سبتمبر اصطدمت طائرة مع طائرة تزود بالوقود في أجواء كاليفورنيا. 2022... في يناير/ كانون الثاني غرقت طائرة في مياه بحر الصين الجنوبي. 2022... في يناير/ كانون الثاني غرقت طائرة في مياه بحر الصين الجنوبي. 2022... في أكتوبر تحطمت طائرة بقاعدة هيل الجوية بولاية يوتا. 2022... في أكتوبر تحطمت طائرة بقاعدة هيل الجوية بولاية يوتا. 2022... في ديسمبر 2022... في ديسمبر تحطمت طائرة إثر عودتها من مهمة تدريبية بولاية تكساس.

ما هي الدول الأخرى التي خسرت مقاتلات "إف - 35" قبل أن تستخدمها في حرب واحدة؟

كانت اليابان وبريطانيا هما شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في خسارة أموال طائرة جراء تحطم مقاتلات شبحية من طراز "إف - 35" كما يلي:

2019... في أبريل تحطمت طائرة "إف 35 إيه" تابعة للجيش الياباني. 2019... في أبريل تحطمت طائرة "إف 35 إيه" تابعة للجيش الياباني. 2021... في نوفمبر/ تشرين الثاني تحطمت "إف - 35" على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث". 2021... في نوفمبر/ تشرين الثاني تحطمت "إف - 35" على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث". 2022... في الأول من ديسمبر/ كانون الأول تحطمت طائرة يابانية. 2022... في الأول من ديسمبر/ كانون الأول تحطمت طائرة يابانية.

وبحسب الموقع الرسمي للطائرة "إف – 35"، فإن عدد ما تم إنتاجه منها حتى الآن تجاوز 875 طائرة، بينما تجاوز عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيار.

ويشمل برنامج الصيانة الخاص بالطائرة أكثر من 13 ألفا و350 عامل منتشرين في 36 قاعدة حول العالم، بينما وصل عدد ساعات الطيران لـ "إف – 35" لأكثر من 600 ساعة طيران.