عربي
https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html
“إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي… ما هي تكلفة الطائرة الواحدة وما خسائر أمريكا منذ استخدامها؟
“إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي… ما هي تكلفة الطائرة الواحدة وما خسائر أمريكا منذ استخدامها؟
أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، التي تحاول تسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، رغم أن خسائرها... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:50+0000
2022-12-18T13:50+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e3b18f3a381ff4f2c4c6b77cae6c95.jpg
وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف 35".وتقدر القيمة الإجمالية لـ 11 طائرة "إف – 35" بأكثر من 1.1 مليار دولار، وهي خسائر فعلية للجيش الأمريكي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.ومن بين الـ 11 حادث كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 8 حوادث خسر فيها أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا، وهو ما يعني أن "إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي قبل أن تخوض معركة واحدة.أغلى سلاح في تاريخ الجيش الأمريكيتقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف – 35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ 66 عاما بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.وتوجد 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" تختلف تكلفة كل منها عن الآخر، حسبما ذكر الموقع:تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف - 35" من 2014 حتى 2022ما هي الدول الأخرى التي خسرت مقاتلات "إف - 35" قبل أن تستخدمها في حرب واحدة؟كانت اليابان وبريطانيا هما شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في خسارة أموال طائرة جراء تحطم مقاتلات شبحية من طراز "إف - 35" كما يلي:وبحسب الموقع الرسمي للطائرة "إف – 35"، فإن عدد ما تم إنتاجه منها حتى الآن تجاوز 875 طائرة، بينما تجاوز عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيار.ويشمل برنامج الصيانة الخاص بالطائرة أكثر من 13 ألفا و350 عامل منتشرين في 36 قاعدة حول العالم، بينما وصل عدد ساعات الطيران لـ "إف – 35" لأكثر من 600 ساعة طيران.
https://sputnikarabic.ae/20221215/تحطم-مقاتلة-الجيل-الخامس-الأمريكية-إف-35-خلال-رحلة-تجريبية-1071244876.html
https://sputnikarabic.ae/20180119/الجيش-الأمريكي-تصنيع-طائرات-الشرق-الأوسط-1029328380.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736655_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0b0c03aed23dbf76f3c9dad77eea3a81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

“إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي… ما هي تكلفة الطائرة الواحدة وما خسائر أمريكا منذ استخدامها؟

13:50 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDمقاتلة شبحية أمريكية طراز "إف 35" متوقفة داخل حظيرة طائرات
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 متوقفة داخل حظيرة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، التي تحاول تسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، رغم أن خسائرها تجاوزت مليار دولار، قبل أن تخوض معركة واحدة.
وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف 35".
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف 35" خلال رحلة تجريبية
15 ديسمبر, 20:28 GMT
وتقدر القيمة الإجمالية لـ 11 طائرة "إف – 35" بأكثر من 1.1 مليار دولار، وهي خسائر فعلية للجيش الأمريكي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.
ومن بين الـ 11 حادث كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 8 حوادث خسر فيها أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا، وهو ما يعني أن "إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي قبل أن تخوض معركة واحدة.

أغلى سلاح في تاريخ الجيش الأمريكي

تقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف – 35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ 66 عاما بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.
طائرات إف- 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2018
الجيش الأمريكي يسعى لتصنيع طائرات أقل تكلفة للشرق الأوسط
19 يناير 2018, 16:54 GMT

وتوجد 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" تختلف تكلفة كل منها عن الآخر، حسبما ذكر الموقع:

"إف – 35 إيه": نسخة مخصصة للقوات الجوية مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي وتكلفتها تقدر بـ 110 مليون دولار.
"إف – 35 بي": نسخة مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي وتقدر تكلفتها بـ 135 مليون دولار.
"إف – 35 سي": نسخة مصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات وتقدر تكلفتها بـ 117 مليون دولار.

تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف - 35" من 2014 حتى 2022

2014... احتراق طائرة خلال الإقلاع بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا.
2018... في أبريل/ نيسان احترقت طائرة تابعة لمشاة البحرية.
2018... في سبتمبر/ أيلول تحطمت طائرة خارج قاعدة مشاة البحرية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا.
2020... في مايو/ أيار تحطمت طائرة خلال الهبوط بقاعدة إغلين الجوية.
2020... في سبتمبر اصطدمت طائرة مع طائرة تزود بالوقود في أجواء كاليفورنيا.
2022... في يناير/ كانون الثاني غرقت طائرة في مياه بحر الصين الجنوبي.
2022... في أكتوبر تحطمت طائرة بقاعدة هيل الجوية بولاية يوتا.
2022... في ديسمبر تحطمت طائرة إثر عودتها من مهمة تدريبية بولاية تكساس.

ما هي الدول الأخرى التي خسرت مقاتلات "إف - 35" قبل أن تستخدمها في حرب واحدة؟

كانت اليابان وبريطانيا هما شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في خسارة أموال طائرة جراء تحطم مقاتلات شبحية من طراز "إف - 35" كما يلي:
2019... في أبريل تحطمت طائرة "إف 35 إيه" تابعة للجيش الياباني.
2021... في نوفمبر/ تشرين الثاني تحطمت "إف - 35" على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث".
2022... في الأول من ديسمبر/ كانون الأول تحطمت طائرة يابانية.
وبحسب الموقع الرسمي للطائرة "إف – 35"، فإن عدد ما تم إنتاجه منها حتى الآن تجاوز 875 طائرة، بينما تجاوز عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيار.
المقاتلة سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة… 6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
4 أكتوبر, 15:40 GMT
ويشمل برنامج الصيانة الخاص بالطائرة أكثر من 13 ألفا و350 عامل منتشرين في 36 قاعدة حول العالم، بينما وصل عدد ساعات الطيران لـ "إف – 35" لأكثر من 600 ساعة طيران.
© Sputnikحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала